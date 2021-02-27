千億騙局！中國瘋半導體打造「武漢弘芯」難抵資金缺口終解散

近日半導體公司武漢弘芯以「無復工復產計畫」為由，要求在職員工於28日前提出離職申請。（圖/中央社） 近日半導體公司武漢弘芯以「無復工復產計畫」為由，要求在職員工於28日前提出離職申請。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）因應全球半導體熱潮，中國於2017年底建立武漢弘芯，號稱擁有千億人民幣投資和高端生產設備，然而去年遭爆騙錢及龐大資金缺口後就停擺至今，日前傳出復工無望，將遣散所有員工，中國渴望領導半導體的美夢正式破碎。

中國在成立武漢弘芯後，曾掀起國內半導體產業的投資熱潮，武漢弘芯更爭取到台積電前營運長蔣尚義出任公司執行長，總計劃投資1280億元人民幣於晶圓專案上。在加入武漢弘芯前，蔣尚義曾於2016年離開台積電，並到中國晶圓代工龍頭中芯國際擔任獨立董事長，在有「蔣爸」尊稱。

不只如此，武漢弘芯連續兩年入選湖北省重大專案，甚至稱聲將使用一台國內難以取得，並且是唯一能生產7奈米晶片的ASML光刻機，同時引進先進的晶圓封裝技術，短時間轟動中國的高科技產業。

然而，根據《財新網》等中國媒體報導的報導，蔣尚義於6月辭去武漢弘芯的執行長職務，隨後弘芯騙局爆發，包括存在資金缺口、項目停滯、底下人員全無半導體從業背景等黑幕，如今復工無望，已開始遣散全體員工。根據工商時報，去年初弘芯將這台ASML光刻機抵押給武漢農村商業銀行，後來又因公司企圖以大股東名義，用空殼公司畫大餅來騙取千億投資，才爆出「千億晶片大騙局」的爭議。