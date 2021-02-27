台灣新冠肺炎確診接觸者採1人1戶居家隔離　自3月1日起實施

台灣將自 3月1 日起，實施確定病例接觸者之居家（個別）隔離措施，須採「1 人 1 戶」。(示意圖/Pexels) 台灣將自 3月1 日起，實施確定病例接觸者之居家（個別）隔離措施，須採「1 人 1 戶」。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣將自 3月1 日起，實施確定病例接觸者之居家（個別）隔離措施，須採「1 人 1 戶」。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，考量全球 COVID-19 疫情仍然嚴峻，為提升我國社區防疫安全並確保國人健康，自 3/1 起，實施確定病例接觸者之居家（個別）隔離措施，須採「1 人 1 戶」。

「1 人 1 戶」是指於隔離期間，除經專案核准，同戶內不可有非隔離者；若家戶內有非隔離者，須至防疫旅宿或由地方政府協調至集中檢疫所進行隔離，並由地方政府安排前往隔離地點之交通方式。家戶中所有同住者若皆為隔離者，且與確定病例之最後接觸日皆相同，則可於同一戶家中之獨立專用房間（含衛浴設備），以「1 人 1 室」方式進行隔離。

考量未成年者、65 歲以上長者、身心障礙 / 失能者、重大傷病者等具共同照顧需求，彈性准予非隔離者在隔離地點同住，不受 1 人 1 室限制；但基於風險管理考量，照顧者以 1 名為限，並須為固定人員，且應比照隔離者，開立隔離通知書，同時進行隔離、設定電子圍籬系統、期滿自主健康管理及遵守相關規定與注意事項。

民眾於隔離期間若有醫療照護需求，應先主動與衛生局聯繫，禁止自行前往就醫，衛生局同意居家隔離者外出就醫後，須先行聯繫醫療院所，醫療院所於接獲衛生局通知時，應事先了解居家隔離者之病況、主訴、TOCC 及是否進行 SARS-CoV-2 採檢等，預先妥為規劃就診動線、分流措施、安排就診時間及相關醫療照護人員等感染管制措施，並請衛生局依約定時間及地點安排或指定病人交通接送，以準時到達醫療院所。