吳釗燮發起「#自由鳳梨」推文 各國網友響應挺台灣

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國26日通知我國，因介殼蟲問題將禁止台灣鳳梨進口中國，引發農委會反彈，認為該決策不符合國際貿易規範，吳釗燮也在Twitter上發表「#FreedomPineapple」的文章，盼各界能為台灣發聲。

針對中國海關總署的聲明，外交部長吳釗燮在推特發文，表示他將沿用澳洲「#自由紅酒」的概念，讓全球網友關注此議題，表現台灣不畏中國刻意建立的貿易障礙。

此文一出，立即受到蔡英文總統與駐美代表蕭美琴的轉發，也獲得各國網友的支持與響應，希望台灣鳳梨可以出口到更多渴望享用的國家，連加拿大著名智庫的資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）也貼文表示支持。此外，有許多人po出鳳梨酥的照片，表示台灣鳳梨真的很好吃，可見即使是不同的產品形式，台灣鳳梨依然受到許多外國人的喜愛。

寇謐將（J. Michael Cole）的Twitter推文將台灣鳳梨與台灣黑熊一同合影以支持台灣。（圖/台灣英文新聞）

外國網友認為台灣的鳳梨酥和鳳梨蝦球非常好吃，力挺台灣外銷更多國家。（圖/台灣英文新聞）

至於這次事件，農委會也即時作出回覆。中國指稱台灣鳳梨驗出3種介殼蟲，因此將於3月1日起禁止進口。根據中央社，農委會對此一片面決策指出有多項爭議，像是國際貿易規範、介殼蟲檢疫以及未來的銷售困境。

首先，農委會副主委陳駿季表示，台灣農產品的介殼蟲問題早已於109年處理。中國曾於109年3至5月間指出台灣鳳梨檢出介殼蟲，因此農委會不但要求輸出時需檢附包裝場資料表，更加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫，自此後輸出中國的鳳梨皆為100%合格，因此這次以介殼蟲為由突然暫停輸銷不合國際貿易規範。

再來，農委會主委陳吉仲表示，若真有介殼蟲問題，可用燻蒸的方式解決，輸銷日本就是如此，所以台灣的鳳梨輸出都符合世界貿易組織（WTO）的規定，包含中國跟其他16國。

最後，為了減少終止外銷中國對產業的影響，未來將花費10億元，透過內外銷管道行銷臺灣鳳梨，也呼籲全台民眾多購買支持，以確保產地價維持在近2年平均價格每公斤21元以上。