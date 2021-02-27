武漢肺炎疫苗專區上線 疫苗保護力、接種順位公開揭露

（台灣英文新聞／醫藥組綜合報導）疾管署網站嚴重特殊傳染性肺炎疫苗專區正式上線，公開疫苗資訊、安全性、與保護效果等，專區亦公布接種順位，醫療、防疫人員列前二，第三為高風險接觸者如航空人員、防疫車隊駕駛，另開放特殊情形須出國如運動選手和外交人員。



根據專區資訊，公費疫苗二劑間隔12週保護可達82.4%（62.7%至91.7%），並可降低COVID-19傳播率達67%，並有效預防相關嚴重併發症。接種對象適用接種18歲以上成人。

至於疫苗施打順位，第一順位為維持醫療量能醫事人員；第二順位為中央及地方政府防疫人員；第三為高接觸風險第一線工作人員，包含國籍航空機組員、國際商船員、防疫車隊駕駛、在港埠需接觸旅客與外籍船員者、防疫旅館第一線人員等。

第四順位為因特殊情形必要出國者，由各主管機關提需求說明、預估接種人數及時程，向中央流行疫情指揮中心專案申請，再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供，對象包含因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供外交人員接種的外國駐台員眷等、代表國家出國的運動員或選手。



第五順位為維持治安的警察、憲兵；第六順位為機構及社會福利照顧系統人員及受照顧者；第七順位為維持國家安全正常運作必要人員，如軍人；第八順位為65歲以上長者；第九順位為19到64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；第十順位為50到64歲成人。



此外，因應民眾自費接種需求，疫苗接種1到2個月後，如果國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，相關配套措施由衛生福利部疾病管制署另規劃，對象包含商務人士、出國工作、留學或就醫等人道因素。