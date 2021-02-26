2021彰化福泰 自行車旅遊年住房專案

彰化福泰飯店所推廣之閨蜜旅遊住宿專案，涵蓋了閨蜜界重視的情感、健康、時尚及餐飲等4種元素，並依據其城市之特色，規劃了2021自行車旅遊年住房專案 .
由於台灣防疫成果享譽國際 , 每個人對自我身體健康保護 , 也特別重視 . 因而正當交通部觀光局為今年推廣自行車旅遊年之際 , 讓我們大家踏足戶外 , 享受陽光 , 騎著自行車親身經歷沿途的美麗風光 , 將森林 , 溪流 , 海洋 , 稻田等美景盡收眼底 , 藉由大自然的美療癒身心 .
專案期間：2021年03月01日至12月31日止 (每日限量推出)
專案內容：
- 免費升等「有浴缸客房」住宿一晚，價值NTT3,300元
- 贈「活力能量組」，內容物: 水蠻牛590ml、蠻牛維他命B飲料250ml(易開罐)、香蕉
- 中西式自助早餐兩客/四客。
- 全館免費無線WIFI上網。
- 健身房按摩椅無限乘坐。
- 提供手動打氣組、維修工具組租借。
- 提供專屬清潔自行車區及室內停放區。
特惠價格：
豪華雙人房：平日每晚NT$2,799元起，假日每晚加收NT$500元。
豪華四人房：平日每晚NT$3,799元起，假日每晚加收NT$500元。
加人加床NT$800元 (含早餐、備品，不含贈送之商品)