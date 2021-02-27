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台灣農委會：鳳梨銷中占產量1成 拉抬1成銷量可穩價

By 中央社
2021/02/27 10:30
中國宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，農委會26日表示，台灣非農產出口大國，量不大，以鳳梨居首，銷中量占總產量約1成，拉抬1成銷量可穩價。

中國宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，農委會26日表示，台灣非農產出口大國，量不大，以鳳梨居首，銷中量占總產量約1成，拉抬1成銷量可穩價。 (來源 中央社)

中國停止台灣鳳梨輸入，恐有後續。農委會表示，有外銷且以銷中為主的還有檳榔等5種，但台灣非農產出口大國，量不大，以鳳梨居首，銷中量占總產量約1成，拉抬1成銷量可穩價。

農委會國際處統計，過去3年（107到109年），台灣農產有做外銷，且以銷往中國大陸為主（超過9成），計有6種。

占比最高的是檳榔，有外銷的部分幾乎100%銷往中國，但是產量不多，3年才賣過去313公噸、產值46.3萬美元。

其次是蓮霧，有做外銷的部分98.1%銷往中國，近3 年銷中1萬2536公噸、產值4825.7萬美元。

第三名是鳳梨釋迦，外銷量銷往中國占96.9%，近3 年銷中3萬9171公噸、產值1億1322萬美元。

第四名是鳳梨，外銷量銷往中國占95.2%，近3年銷中12萬2876公噸、產值1億5523.2萬美元。

第五名是葡萄柚，外銷量銷往中國占94.7%，近3年銷中3004公噸、產值393.3萬美元。

第六名是柳橙，外銷量銷往中國占92.5%，近3年銷中3576公噸、產值255.1萬美元。

這次被暫停輸入中國的鳳梨，主產區依序為屏東縣（占30%）、高雄市（占14%）、台南市（占14%）、嘉義縣（占13%）、南投縣（占12%）及花東等地區。盛產期為3月底到4、5月間，6月差不多尾聲。

農委會副主委陳駿季說，其實對比台灣鳳梨年產量約43萬公噸，年出口量約5萬公噸，占1成2，農委會已在洽詢電商平台、通路商協助銷售，呼籲民眾到電商平台、量販超市等通路購買相挺，同時在建置企業團購平台中，藉此強化團購，預計拉抬1成銷量，藉此穩定產地價在近2年平均價格每公斤新台幣21.3元。
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