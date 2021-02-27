北極熊悲歌！極圈海冰持續融化 哺乳類獵食者陷生存危機

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於全球溫暖化造成北極融冰益發嚴重，依靠海冰生活的北極熊生活已經很不易，有時還被迫踏進人類勢力範圍覓食，最新研究更顯示，北極熊等生物因為海冰消融，要生存下去所需花費的力氣，居然高達六倍。

一篇發表在〈實驗生物學雜誌〉(Journal of Experimental Biology)的最新研究顯示，由於哺乳類在生理上的結構就是花費越少能量越好，北極熊作為「守株待兔」型的獵食者，會在海冰周遭等待獵捕海豹，而隨著1979年以來，每十年就會有13%的海冰消失，北極熊已經無法再靠單純等待獵物獲取營養。

北極熊最主要的食物來源，是髯海豹和環斑海豹豐富的油脂，現在牠們要不就得游泳二至三天才可以找到海豹來果腹，就是得遷就於其他熱量較低的食物，而在一隻海豹的能量可以抵1.5隻北美馴鹿、37隻北極紅點鮭、74隻雪雁、216顆雪雁蛋或是300萬株岩高蘭的情況下，陸地的食物很難完全成為北極熊的食物替代來源，這也代表著極圈的頂級獵食者反而陷入了容易挨餓的窘境。

對於極圈海中的霸主獨角鯨也是如此。聖塔克魯茲加利福尼亞大學(University of California, Santa Cruz)生態與演化生物學系教授 Terrie Williams博士指出，對於這些生物來說，極圈正逐漸變得陌生，加上這些哺乳類體內血液、肌肉的含氧量有限，雖然牠們可以潛到1500米深處，仍需要浮出水面換氣，而海冰融化代表著記憶中的換氣孔時常會改變，導致獨角鯨錯估含氧量而溺斃。

而這些食物鏈頂層的獵食者數量一旦發生改變，牠們的獵物也會受到影響，白鯨、北極狐和麝牛等生物同樣也面臨相似的危機。現行模型更預估，在本世紀結束前北極熊的族群數量將下降三分之一至三分之二，對整個極圈生態系造成衝擊。

倫敦皇家哈洛威學院(Royal Holloway, University of London)的Klaus Dodds教授說，隨著極圈海冰逐漸消融並增溫，曾經演化來適應極寒氣候的哺乳類將陷入不適應的困境，未來調適的成本將很可觀，或直接消失在地平面上。