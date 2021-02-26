「2021竹子湖海芋季」3月登場！228連假花況已開8成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）眾所期待的「竹子湖海芋季」將於3月26日登場！北市產業局表示，目前竹子湖花田間已處處可見海芋盛開，今年也將與北投區農會與天母地區的百貨業者攜手推出各式暖身活動，歡迎民眾趁著228連假好天氣出門來陽明山賞櫻的同時，絕對要來竹子湖一遊。

產業局表示，北市陽明山竹子湖海芋，儼然已是純潔浪漫的象徵，民眾每年總引頸期盼潔白海芋盛開的時節,-而今年竹子湖海芋季將於3月26日至4月25日登場！歡迎民眾來竹子湖一遊，走進海芋田賞海芋、採海芋，品嚐在地美食。

此外，產業局也跟北投區農會、周邊百貨業者攜手推出各式暖身活動：

天母SOGO百貨推出季節限定快閃活動-芋見幸福

2/26~3/7展出海芋IG打卡點地景花藝作品，將陽明山竹子湖仙氣逼人的純白海芋裝置藝術帶到天母。 2/28兒童弦樂團演出，除了帶來聽覺的饗宴，現場還有限量海芋將贈送給到場聆聽的朋友。 3/27天母SOGO推出好食野餐活動，報名就贈送海芋陪您渡過幸福野餐日。

新光三越天母店推出春季限定-芋來芋喜歡你

3/2~3/14竹子湖的白色海芋浪漫花藝地景降臨1樓廣場，現場於例假日將贈送給打卡民眾限量竹子湖直送的海芋，歡迎打卡召喚海芋到你身邊。 3/14白色情人節推出白色海芋花束包裝教學，親手將詩情話語傳達給心愛的人。

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