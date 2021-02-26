網購弓箭組　童臉遭箭矢射穿　醫：穿刺顏面別亂拔

【健康醫療網／記者林怡亭報導】南投7歲林姓男童與哥哥在家旁空地玩弓箭時，不慎被弓箭射入臉，家屬趕緊送至衛生福利部南投醫院，好險，差一點箭頭就會穿過眼睛或傷及顏面神經，男童在安排手術移除異物與清創後，已無大礙。

外物穿刺顏面別亂拔 小心顏面左右失衡

大約80公分的箭矢插在男童的臉上，畫面真是膽戰心驚膽戰心驚，男童的阿公剪斷部分的箭，並立即將他送醫。南投醫院外科許家榮醫師指出，異物從右臉進入，導致患者右臉頰及顴骨周圍穿刺傷，安排手術拔除異物。

許家榮醫師提醒當異物留在身體尤其顏面部時，別任意拔除，因為臉部的血管較豐富，易導致出血，需確認其傷口位置、深度，評估受傷情形後再進行處置。許多嚴重的顏面創傷可能會導致左右對稱失衡、器官(例如眼、耳、鼻、嘴唇)變形、缺損等，也可能造成視力受損、顏面神經異常等問題。

慎選玩具 到專業安全場地遊玩

男童的母親表示過年期間帶孩子去逛夜市，看到有攤位是弓箭射氣球遊戲，小孩玩完之後念念不忘，常吵著想玩，於是就網購了弓箭組。放假期間孩子在戶外空地遊玩，沒想到家長暫時離開，意外就發生了。

由於箭矢尖銳，且當弓箭發射出去時，其射擊力道強勁，一旦誤傷到眼睛或其他器官，可能會造成難以挽回的傷害，為保護兒童使用之安全，家長應為孩子慎選玩具，若在進行弓箭相關運動時，應到安全場地，甚至到專業的射箭場地進行射擊，避免產生不必要的傷害與危險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49212/

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