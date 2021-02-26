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戰鬥民族就是狂！北韓鎖國俄國外交官靠「手推車」踏上歸途

最後一哩路，全靠人力車

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/26 14:57
俄國外交人員與家眷（圖／俄國外交部）

俄國外交人員與家眷（圖／俄國外交部）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）戰鬥民族不是浪得虛名。一組俄羅斯外交官，在北韓嚴格的邊境管制下，千里跋涉，最後甚至靠手推車才得以離境返鄉，成了新冠肺炎（COVID-19）疫情下又一樁奇聞。

俄國外交部今（26）日在臉書上分享了兩張照片，畫面中可見一個大型推車行進於荒僻的鐵軌上，上頭載了數人與多件行李，而這些人竟是俄國駐北韓外交官與家眷。如此克難的「旅行」，不免令人有種時空錯亂之感。

根據該國外交部，包括俄國外交人員與家眷在內共8人，最小的才3歲，一行人25日自北韓首都平壤開拔，迢迢返鄉路，得搭32小時火車、2小時公車，抵達邊境後，還需徒步1公里才能回家，此時手推車就派上用場了。

該波文打趣地說，一名使館秘書擔綱人力「引擎」，推著這陽春手推車，載著婦孺與行李轆轆前行，越過邊境圖們江（Tumen River），才抵達俄國國境。之後一行人由俄方人員接往海參崴國際機場，終於為這趟長征畫下句點。

會如此折騰，都是因北韓早在疫情爆發之初，就鐵腕封鎖邊境，並實施嚴格的人員移動禁令，以遏阻疫情。北韓宣稱迄今毫無感染案例，惟外界對其零確診說法始終存疑。

根據路透，過去一年來，北韓當地的駐外使館一個個關閉，而在人員輪調禁令下，各國駐點人員持續減少，留下者往往需與官方交涉數周，才能獲准離境。
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