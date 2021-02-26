面對不確定的世界 啟動後疫情時代的永續發展

致力於推廣聯合國「永續發展目標」、協助台灣企業落實企業社會責任的「台灣企業永續研訓中心」(Center for Corporate Sustainability, CCS)於2021年1月28日(星期四)、假臺北國際會議中心105會議室舉辦第23次理事會議暨CEO講堂，本次會議邀請財信傳媒集團謝金河董事長及PwC資誠聯合會計師事務所(以下簡稱資誠)周建宏所長，分別以「後疫時代的經濟挑戰與投資策略-最壞的世界，最好的臺灣！」及「重新啟動－企業永續發展」為題，於專題演說與 CEO講堂時段，向與會企業主及高階經理人發表演講，計有43位CCS會員企業理事及代表出席與會，計有4位董事長、5位總經理、5位副總經理以及多位企業永續長層級代表出席，與會嘉賓相互交流，氣氛相當熱絡。

CCS理事長簡又新大使致詞時表示，2020年時局變動快速，ESG無疑是2020年最熱門的議題之一，COVID-19帶來的各項嚴峻挑戰，促使全球企業愈加重視永續發展。同時，目前在全球33個國家、1,800多個地方政府已正式宣告處於「氣候緊急狀態」，加上「巴黎協定」規定各國在2020年必須重新提出新版的NDC(國家自主貢獻)，日韓宣示2050年達到碳中和、中國宣示2060年達到碳中和，頓時「碳中和」(或「淨零排放」)成了全世界公私部門及非營利組織高度關注議題，聯合國秘書長古特雷斯也提到2050年實現碳中和為當今世界最為緊迫的使命，台灣勢必要跟上碳中和的全球趨勢。

