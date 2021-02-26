日本藝術家奈良美智特展加碼！南台灣許願成真全年免費參觀

奈良美智特展將從原先３月的台北場，擴大至7月與台南及11月高雄舉行。(圖/文總) 奈良美智特展將從原先３月的台北場，擴大至7月與台南及11月高雄舉行。(圖/文總)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 中華文化總會證實，日本當代藝術家奈良美智特展將從原先3月的台北，擴大至7月台南及11月高雄舉行。

奈良美智特展首先將於3月12日至6月20日關渡美術館登場，許多台灣中南部的民眾、網友紛紛透過各種管道，期待特展能走出台北、擴大展覽地域。

主辦單位文化總會今(26)日於官方臉書粉專發文表示，奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度跨海來台開展，在高雄市政府、台南市政府積極協助下，終於成功敲定高雄市立美術館與台南市美術館加入展覽行列。

藝術家本人也親自來台灣佈展，並且盛讚台灣防疫有成更呼籲日本政府也該向台灣看齊。

文總副秘書長李厚慶表示，史上首次奈良美智特展來台，舉國矚目，經過各方大力協助，讓這場公益展覽分別在台灣南北、三座城市皆有展出，除了希望讓更多國人欣賞到國際藝術家奈良美智的作品外，也將奈良美智公益特展傳達台日友好的心意極大化。

屆時高雄與台南美術館的展期預計分別在7月與11月登場，李厚慶期待能分散人流，他呼籲，從3月中開始，幾乎整年度都能看到奈良美智特展，中南部的粉絲們可以好整以暇地安排時間，不用搶在第一波來看展。

《奈良美智特展》首波將在2021年3月12日至6月20日於關渡美術館開展，將有多幅是去年「STARS展：現代美術のスターたち―日本から世界へ」森美術館展出的作品，此外，特殊媒材展品包括鮮花作品、手提袋、厚紙板、木頭畫作、帆布畫等都會在展場中曝光，展出作品相當豐富。

李厚慶表示，展覽是免費入場，為了帶給大家最高品質的觀展體驗，相關入場規範主辦單位文總與關美館尚在研議中，近期將會於奈良美智特展臉書粉絲專頁與文化總會臉書粉專公布。