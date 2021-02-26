中國宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會：無法接受

【最後更新：2021年2月26日 15時50分】

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國海關總署今（26）日宣布將自3月1日暫停進口台灣鳳梨，並稱在台灣進口的鳳梨中「截獲檢疫性有害生物」。

中國的台灣辦公室發言人馬曉光今日表示，從2020年以來，中國海關多次從台灣輸入中國的鳳梨當中，「截獲檢疫性有害生物」；他並稱這些有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

中國所稱的有害生物其實就是鳳梨釋迦等水果中常見的介殼蟲類，包括Planococcus minor、Dysmicoccus neobrevipes，以及Melanaspis smilacis。馬曉光強調，相關決定是正常的生物安全防範舉措，是為從源頭上防範植物疫情風險，科學合理，且符合中國相關法律法規和標準。

農業委員會主任委員陳吉仲在今日下午召開記者會，痛批中國的片面決定令人「無法接受」且有違國際貿易規範。

陳吉仲表示，所有台灣鳳梨輸出到中國及其他16個國家，都依照世界貿易組織（WTO）的規範進行，他認為中國的說法完全不實且錯誤，「我們認為國台辦用台灣鳳梨含有有害生物阻止台灣鳳梨輸入，是完全不符合國際貿易規範的做法。」

根據陳吉仲，鳳梨若在邊境被驗有介殼蟲時，只要透過薰蒸消毒的方式解決後，就可以直接進入市場，包括日本也是採取此種處理方式；他呼籲中國回應台灣的回函，並與台灣商討相關處理方法。

出口外銷佔台灣鳳梨總銷售約莫百分之10，而中國更是台灣鳳梨主要出口國，銷量占百分之90。依農委會統計，去（2020）年一整年我國出口至中國的生鮮鳳梨達41,661公噸，產值約新台幣14.9億元。

陳吉仲也懷疑中國在台灣南部鳳梨產季即將到來之際，決定暫停進口台灣鳳梨的原因。他指出，自去年1月至今，共有超過5,500批鳳梨出口至中國，僅有13批被檢疫出有害蟲，而自去年10月至今四個月以來，所有超過600批的鳳梨出口至中國都未被檢測出問題。

陳吉仲也向農民喊話，表示農委會有信心穩定鳳梨價格，也將協助農民將鳳梨外銷至其他國家；他也也鼓勵台灣民眾多購買鳳梨，以行動支持台灣農民。