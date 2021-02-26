26日空品拉警報！ 101大樓消失在霧霾中 南台灣越晚越糟

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（26）日北台灣空氣品質不佳，一片灰濛濛，視線差到連101大樓都看不見了。環保署表示，下午起鋒面通過後東北季風增強，竹苗空品區以北空氣品質將稍好轉，但位於下風處之高屏空品區擴散條件將再轉差。

環保署說明，依監測資料及氣象局10時氣象資料顯示：26日環境場風速弱，西半部地區易有局部霧，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積；下午起鋒面通過後東北季風增強，竹苗空品區以北空氣品質將稍好轉，位於下風處之高屏空品區擴散條件再轉差。

目前花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部及高屏空品區局部區域短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

取自環保署空氣品質監測網。

27日東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，污染物稍易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

28日環境風場仍為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，污染物稍易累積。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。