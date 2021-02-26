日本teamLab最新桑拿藝術展覽搶先看　免寬衣解帶揭秘「淋汗茶會」文化

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）日本知名科技藝術團隊teamLab再度結合桑拿(三溫暖) 推出展覽，並於場內規劃桑拿區、冷水區、藝術沐浴區，將於三月東京六本木登場。

teamLab擅長打造沉浸體驗藝術空間，今年再度援引有著四千年歷史的人類休閒儀式「三溫暖」推出新展「teamL ab Reconnect」，通過冷熱水交替浴的儀式，讓參觀者不必寬衣解帶，也能進行獨一無二的新奇體驗和感官洗禮。

自2019年開始teamLab就一直嘗試揭秘「淋汗茶會」這類日本三溫暖的歷史背景，如：2019年在九州御船山樂園溫泉開幕後，teamLab一連舉辦「teamLab神明居住之森林」和 「teamLab廢墟與遺跡：淋汗Spa茶會」等展覽探索日本三溫暖演進。



(影/Youtube)

「淋汗茶會」為室町時代中期（1336年-1573年）民間盛行、在沐浴後向客人敬茶的茶道稱呼，作為日本南北朝時代「婆娑羅」一項重要的社會風潮和文化活動，並以奈良的古福寺為中心，在日本國內廣泛盛行。

桑拿三溫暖的最大特色就是蒸汽浴，有別於北歐芬蘭浴的桑拿，日本自古以來就把蒸三溫暖、觀賞藝術以及喝茶結合，作為一項文化休閒消遣活動。沐浴的場所內也裝飾有書畫、香爐、花瓶、掛軸等供人欣賞。據說客人們會在沐浴之後進行鬥茶，圍觀者眾多。

此次，teamLab推出全新項目「Supernature Phenomenon」，代表超自然現象對個人自身感官認知所帶來的改變。在見證與萬有引力相反的超自然現象過程之後，人們的認知自然而然會發生變化。而這種認知上的改變，則會引導你進入「 與日常生活不同的狀態」當中。

來搶先看有哪些作品吧!

【teamLab Reconnect特展】

生生不息/ A Whole Year per Year / Proliferating Immense Life



(圖擷取自teamLab官網)

花的誕生與凋落，永遠如此往復。當人們靠近時，花朵就相繼凋零死去。作品通過電腦程序實時繪製而成的，受到人們行為舉止的影響，持續發生變化。眼前這一瞬間的畫面，錯過就無法再看到了。

作品介紹: https://reurl.cc/R6j7lZ

懸浮 / Levitation



(圖擷取自teamLab官網)

球體猶如超越了質量的概念一般，既不頂天也不立地，或靜靜地漂浮在空間的正當中，或在空中上下起伏。當球體受到撞擊時，就會落到地面上並會在地面上滾動。當沒有受到撞擊或打擾時，它又回彷彿在自我修復一般，慢慢回升到空中。

作品介紹: https://art.team-lab.cn/w/levitation/

【INFO】展覽資訊

teamLab & TikTok, teamLab Reconnect : Art with Rinkan Sauna Roppongi

地址: teamLabReconnect（東京都港區六本木5丁目10-25）

期間:2021年3月~8月

官網: https://www.teamlab.art/e/reconnect/