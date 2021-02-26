大湖草莓新鮮吃法！大苑子「許慶良草莓鮮奶酪」全台限店限量快閃上市！

新鮮草莓只能沾煉乳？！快來試試大苑子暖春快閃推出、微冰微甜的「許慶良草莓鮮奶酪」吧！這款主打吃得到大湖新鮮草莓的濃郁鮮奶酪，2/26(五)至3/07(日)在全台41家門市限店上市，每天限量20杯！就是要讓草莓控尖叫！再尖叫！

早就熱賣狂銷的「許慶良草莓鮮奶酪」，原先僅在市府夢想店獨家開賣，因為好評一片引發全台苑粉瘋狂敲碗，為滿足大家的心願，大苑子這次決定在連假前快閃全台41家門市推出！

虎尾中正店、北港店、林口長庚店、朴子店、北大店、南大店、龜山中興店、逢甲文華店、台中一中店、永康中華店、苑裡店、台中昌平店、台南崇德店、大里成功店、后里店、蘆洲民族店、龍潭東龍店、岡山站前店、西螺店、台中黎明店、大村店、大雅學府店、楠梓站前店、高雄瑞隆店、新竹清大店、彰美店、高雄後昌店、永靖店、鳳山中山店、彰化大埔店、頭份中正店、高雄文橫店、北斗店、大甲順天店、湖口仁和店、豐原三民店、新竹巨城店、台南開元店、板橋中山店、霧峰店、佳里延平店

許慶良鮮草莓鮮奶酪採用嚴選大湖、經農藥殘留檢驗合格的新鮮草莓製作而成，「今日採，今日吃」，採收後最快2小時就能送抵門市！而這樣新鮮現採又安全的草莓，再配上口感滑順、由特A級許慶良鮮乳製作的鮮奶酪，再淋上大苑子新鮮現做的粉紅色草莓果醬時，簡直是暖春色系的高顏質甜品，口感更是綿密濃郁，不甜膩。許慶良草莓鮮奶酪就是要讓草莓控多一個草莓新吃法，讓大家吃好！吃滿！

另外喜歡新鮮草莓冰甜品的人，絕不能錯過的，還有大苑子市府夢想店限定商品「草莓鮮奶霜淇淋」！這款具有濃濃草莓香氣，由新鮮草莓製作而成的鮮奶霜淇淋，口感酸甜不膩，讓人嘗一口就停不下來，尤其吃得到的新鮮草莓，更是撩起每位粉絲心中最浪漫的少女心！

不僅如此，長期關注農業、關注在地的大苑子，今年更特別和友善農法的草莓農合作，推出阿通友善草莓！與一般新鮮草莓不同的是，阿通友善草莓為堅持種植全程不使用農藥，且採自然農法耕作的草莓。果農必須每日進行人工除草並照顧，儘管耗時費工，但果實也更加扎實美味！想吃的粉絲，除了前往市府夢想店購買，也可以到鄰近門市預定購買哦！