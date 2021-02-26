總統拜登批准　美國空襲敘利亞民兵組織

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美軍在伊拉克的基地上週遭受攻擊，美國也不甘示弱予以反擊，在總統拜登下令下，美軍在週四（25）晚間在對由伊朗支持的民兵組織發動空襲，目前傷亡人數仍未知。

路透社報導，美軍空襲的程度有限，是為避免升高緊張情勢，拜登（Joe Biden）下令空襲敘利亞而非伊拉克，也是為了讓伊拉克有更多緩衝時間調查上週一（15）美軍基地遭受攻擊一事。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）週四表示，在拜登總統的指示下，美軍稍早對在敘利亞東部發動空襲，目標是由伊朗支持的民兵組織所使用的建築設施。

柯比指出，拜登會採取行動保護美國人民及盟友，「同時我們也採許刻意的作為，旨在降低敘利亞東部及伊拉克的整體緊張局勢」。

截至目前為止，尚不清楚美軍的空襲造成何種程度的損害，以及是否有人員傷亡。

一名不願具名的美國官員則表示，雖然美軍發動空襲教訓民兵組織，但不希望擴大衝突。

美軍位在伊拉克由庫德族營運的艾比爾國際機場（Erbil International Airport）的基地，在上週一遭到火箭攻擊，造成一名非美國籍的承包人員喪命，數名美國人受傷。

數日後，北巴格達一處有美軍部署的基地也遭受攻擊，另有火箭在週一（22）襲擊巴格達「綠區」，那裏駐有美國大使館及其他國家外館。