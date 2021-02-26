【慶元宵】2021最瞎燈謎排行榜出爐 想求子、求姻緣者記得在元宵節做這件事

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年部分元宵燈會因防疫而延期，許多爸媽選擇和孩子玩猜燈謎來增添過節氣氛，據調查，媽媽們心目中的「現代最瞎燈謎」竟和卡通人物及資深明星有關，爆笑指數破表！此外，根據傳統習俗，求子、求姻緣關鍵竟在元宵！你信嗎？

元宵節傳統習俗除了吃湯圓之外，許多家長還會和孩子玩猜燈謎，據BabyHome寶貝家庭親子網調查，媽媽們覺得最瞎的現代燈謎Top 3 如下，第一名為「一歲的蜜蜂到了一百歲變成什麼? A：高齡蜂」，以趣味諧音奪冠。第二名則為「Judy和誰最不合？ A：Cindy（因為Judy不去，Cindy不來。舊的不去，新的不來）」，天馬行空的創意讓人看到最後一句不爭氣地大笑。

而第三名則和高人氣卡通人物有關，「櫻桃小丸子家是賣什麼的？」答案並非櫻桃，也不是丸子，正解為鞭炮（因為劈哩啪啦劈哩啪啦，啪啪啪啦啪），這題需邊唱邊解答，唱作俱佳獲得亞軍。

此外，媽媽覺得好瞎的現代燈謎，還有兒歌類型的「什麼昆蟲生下來就很沒力？ A：蝴蝶蝴蝶生的真美麗（沒力）」，以及台語派的「在北極的熊叫北極熊，在台灣的熊叫台灣黑熊，那在醫院的熊叫什麼熊？ A：神筋不正常(台語)」。

元宵節還有其他特別的另類習俗，有44%媽媽表示曾聽聞「未婚女性元宵節晚上，以偷蔥來討結婚吉兆」，國立台灣歷史博物館的資料也提到，民間相信未婚女子，在元宵夜偷摘蔥或菜將會嫁到好丈夫，這是因為蔥與尪諧音，因此過往有俗語「偷挽蔥，嫁好尪」、「偷挽菜，嫁好婿」。

元宵也是求子的重要節日，11%媽媽表示曾聽過當天要將「紅色燈籠掛門口或陽台，在晚上點燈，走八卦步來求子」，源自俗諺「走燈腳，阮尪年底做阿爸」；另有5%表示曾聽聞若想生兒子，「婦女要到花燈底下鑽燈腳」，有「鑽燈腳，明年生卵葩（男兒）」的說法。

元宵猜燈謎活動在親子界人氣雖高，但BabyHome本次調查也發現有近6成家長並不清楚燈謎的由來。有一說認為燈謎最早源自春秋，當時群雄崛起、列國紛爭，遊說之士為勸說君王，經常不把本意說出來，而借用別的語言來暗示，這種「隱語」即為燈謎的雛形。

據新北市政府客家事務局資料顯示，古時另有段趣味的燈謎由來傳說，一位有財有勢的惡財主常剝削窮人，窮人在元宵節故意提著上頭題了詩詞的大花燈來到惡財主門口，不識字的財主請他人將詩念出：「頭尖身細白如銀，論評沒有半毫分，眼睛長在屁股上，先認衣裳不認人。」財主一聽大怒以為在諷刺自己，窮人連忙解釋答案是做衣服的「針」，而現場圍觀的群眾早已哄堂大笑。

台灣往年元宵活動熱鬧非凡，但今年各地燈節部分延期，如新北市宣布將平溪天燈節延至暑假，以及新竹市台灣燈會停辦、改變展出模式等，本次調查也詢問家長「今年不能參加燈會，會覺得可惜嗎？」73%家長認為「不會，防疫為上」，僅27%表示「會，原本很期待帶孩子去看花燈」，可見大多爸媽仍認同避免群聚的防疫政策。