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賴聲川揪心舞台劇《江／雲・之／間》　張震、蕭艾多年重逢填補《暗戀》遺憾

賴聲川最新舞台劇《江／雲・之／間》由張震及蕭艾領銜，將於4月2日至4日國家戲劇院登場。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/26 09:59
賴聲川最新舞台劇《江／雲・之／間》女主角蕭艾（左）、導演賴聲川（中）、男主角張震將於國家戲劇院首演(圖/兩廳院)

賴聲川最新舞台劇《江／雲・之／間》女主角蕭艾（左）、導演賴聲川（中）、男主角張震將於國家戲劇院首演(圖/兩廳院)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)賴聲川執導經典舞台劇《暗戀桃花源》，圍繞一對戀人因戰火分離多年後竟在病房重逢，《江／雲・之／間》則填補《暗戀》的留白故事，由張震及蕭艾領銜，將於4月2日至4日國家戲劇院登場。

導演賴聲川製作的《暗戀桃花源》自1986年首演，於世界各地演出萬場，故事講述江濱柳跟雲之凡在 1948年的上海認識、戀愛、因戰亂分開，四十年後在台北的病房裡重逢，已都是白髮老人，他們一輩子都在寫信給彼此，但從來沒收到過。

2021 台灣國際藝術節(TIFA)【表演工作坊】《江／雲・之／間》為《暗戀》的留白解答，由張震挑戰江濱柳這個角色，並攜手第四度扮演雲之凡的蕭艾，詮釋這對被時代、被戰火拆散的情人。全長約190分鐘。

賴聲川說，「從兩個小人物的故事，勾出一個大時代的樣貌。向我們父母那一輩、過著顛沛流離日子的他們致敬，替他們填補留白的部分」。

賴聲川強調，1949年有兩百萬的人從對岸到台灣來，也漸漸凋零，我們講他們的故事，如果沒人說，就會沒有了，《江／雲・之／間》就像是成千上萬的外省人，他們的遭遇、他們如何活下來，他們如何懷念自己見不到的親人。

首次挑戰主演舞台劇的張震坦言，舞台劇就像是一座山，這座山非常高，我必須要去征服他，在這過程中不知道會遇到什麼樣子的事情，非常有挑戰性並且非常刺激的事情，希望我可以好好走過這座山。

樊光耀、邱澤，中國的黃磊，香港的潘燦良都演過江濱柳這個角色，賴聲川說，他在思考《江／雲・之／間》的江濱柳這個角色時，他是江濱柳，但也不是江濱柳，他在戲外必須要有一點個性，能夠讓張震來，真的是太過癮了！

女主角蕭艾表示，上一次與張震合作是他的第一部作品《牯嶺街少年殺人事件》，當時她是副導並且兼了劇中的角色，那個時候的張震才14歲，當時她搭國光號從屏東把張震跟柯與綸帶來台北考期末考，宛如褓姆一般，從小小男孩到現成為一個成熟的男人，他演的江濱柳我會非常放心。

劇中邀請曾經飾演過江濱柳與雲之凡的林青霞、丁乃箏等人共襄盛舉，提供兩位戀人不同時期的信件，揭開江、雲在顛沛的人生中，對生命的無奈和對彼此的思念。著名歌手胡德夫將同台演唱〈太平洋的風〉、〈橄欖樹〉、〈最最遙遠的路〉等70年代歌曲，勾勒出那個時代的離散與悲喜。

劇作將於2021年於4月2日至4日於國家戲劇院首演。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。
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