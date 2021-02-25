香港影視大亨向華強父子申請來台灣居留　移民署：不予許可

向華強與向佐申請來台灣依親居留遭台灣移民署拒絕（照片來源：向佐Facebook） 向華強與向佐申請來台灣依親居留遭台灣移民署拒絕（照片來源：向佐Facebook）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港影視大亨向華強去（2020）年底申請來台灣依親居留，不過今（25）日內政部移民署證實，在依法審查後決定不予許可。

中國星集團主席向華強以電影《賭神》系列裡的保鑣「龍五」一角廣為台灣人所知，向華強第二任且為現任妻子陳嵐是台灣人，兒子向佐與也是台灣人的郭碧婷於2019年結婚。

大陸委員會在去年12月證實向華強父子已向台灣移民署提出依親居留申請，並稱主管機關將依法規予以審核。媒體報導，向華強父子於9月初以商務履約名義申請入境，並在台停留期間向移民署提出申請。

此消息一出立刻引起台灣人關注，因為他過去曾公開支持中國制定港版《國安法》，陳嵐也在香港「反送中」運動期間譴責香港的抗爭青年，更在美國參議院通過《香港人權與民主法案》後，在微博誓言「這輩子都不再踏足美國」。

向佐則有中國共產主義青年團旗下「中華全國青年聯合會」委員的身分。

移民署今日表示，向華強父子日前申請在台居留案，經會商相關單位審查，認為有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定的不予許可情形，依規定不予許可居留。

第22條除了規定原為中國人民或有從事犯罪及恐怖活動的人士不予許可外，曾任或現任「中國行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關（構）、團體或其於香港、澳門投資的機構或新聞媒體」者，其居留申請也將不予許可。

陸委會副主任委員邱垂正今日午間則表示，陸委會尊重移民署的決定。

邱垂正今日被問及此事時回應，主管機關皆依照相關法規審理，陸委會尊重主管機關依法作出的決定，但對個案不予評論，當事人可以尋求相關救濟，也可以重新提出申請案。