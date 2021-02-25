3M將投資10億美元以實現碳中和 減少用水量並改善水質

3M近日宣佈，預計將在未來20年內投資約10億美元，用於加速達成新的環境保護目標，目標包含：到2050年實現碳中和、全球所有工廠減少25%的用水量，以及提升生產排水的水質，以減少對環境的影響。

「在推動3M業績成長以外，我們還將致力於環境管理、社會公平正義以及公司治理等領域。」 3M公司董事長兼首席執行官邁克·羅曼（Mike Roman）表示，「我們正積極採取行動，加速減少碳排放和用水量，並改善生產排水的水質。我們的投資將使我們更為高效的推動業績成長。此次宣布的投資無疑是對3M如何以科技改善生活，通過更清潔的空氣、更好的水質和更少的廢料助力塑造美好世界的又一力證。」

3M的長期投資將有助於推進資源物料和污染控制計畫，減少用水量，並獲得及應用最先進的技術。這些投資將進一步加快3M持續改善其生產營運的腳步，並提升達成新的環境保護目標之能力。

「我很高興看到3M針對氣候變遷和水質保護建立了一系列清晰而明確的目標。」世界企業永續發展委員會（World Business Council for Sustainable Development） 總裁兼首席執行官 Peter Bakker表示，「3M數以萬計的產品象徵了以科學為基礎的創新方法，這不僅有利於改善企業自身的環境足跡，也使3M在全球淨零排放轉型的趨勢中佔有一席之地並有所受惠。」

透過科技專長，3M期望進一步減少碳排放，目標是到2030年減少50%，到2040年減少80%，到2050年實現100%碳中和。3M將持續與客戶、政府和全球合作夥伴合作，砥礪創新並不斷推出新產品和解決方案，實現公司營運之外的減碳。

「作為RE100（Renewable Energy 100%，100%可再生能源）倡議成員之一，3M這次宣布碳中和目標承諾的基礎來自於長期致力再生能源轉型。」氣候組織（The Climate Group）北美執行董事Amy Davidsen表示，「3M在其轉型過程中已經達成了一個又一個階段目標，而其基於科學的創新方法也使得3M能夠制定更遠大的永續發展目標。可以說，3M充分詮釋了何謂領導力，也希望激勵更多公司採取行動，加入其中。」

從今年開始，3M工廠也將運用日常審核，全面改善所有營運環節來達到最佳水準，盡最大限度減少生產過程中可能產生的排放。

「3M一直以來都運用創新成果應對大家共同面臨的氣候挑戰，因此我們得以在減碳和節水領域快速累積優勢。」3M公司董事長兼首席執行官邁克·羅曼（Mike Roman）補充道，「自2000年以來，在持續推動公司業績發展的同時，我們已經大幅降低了溫室氣體的排放。 目前3M全球總部所使用的電力完全來自再生能源。此外，我們也從源頭改善，全球均減少廢料產生，例如停止使用一次性塑膠以及改善生產設備，並達到零廢料掩埋。」

3M承諾在未來十年內減少其全球工廠的用水量。 與減碳目標相呼應，3M正積極行動，在未來數月或更長的時間內逐步降低用水量：到2022年減少10%，到2025年減少20%，到2030年減少25%1。

3M預計將於2023 年底前在生產過程中使用最先進的淨水技術，並於2024年之前在3M所有大量用水的工廠內使用。上述舉措將有效改善生產排水的水質，降低對環境的影響。 除此之外，3M還將憑藉自身的專業知識和先進技術去除生產排水中的雜質。

「3M 長期支援及推動全世界的環保事業，透過提供先進技術和創新解決方案，3M一直以來協助客戶和政府實現其永續發展目標。」國際環境保護核心會議基金會（International Conservation Caucus Foundation ICCF）創始人David Barron表示，「我們很高興看到3M正式公佈了2050年實現淨零排放的詳細計劃，與大幅降低用水量的承諾，為其確立了在全球永續發展領域的領先地位。作為重要的行業龍頭，3M宣布的承諾無疑將鼓勵更多企業加入其中。」

3M預計每年減少25億加侖（約95億公升）的總用水量，且將結合3M現有的2025目標中提出的與生產工廠所在地水資源緊缺的社區開展合作，進一步改善這些社區的水資源管理。

「3M正主動評估審查我們的生產基地，針對每個工廠進行投資和設備升級，同時進一步改善我們的營運方式。」邁克· 羅曼 （Mike Roman）表示，「在此過程中，3M的技術得以廣泛地應用，使我們在生產中能夠採取更多措施以減少用水、恢復水質、循環用水。不僅如此，3M也積極向社區分享我們的先進經驗和專業知識，讓更多人實現優質的水資源。」

3M已在永續發展和環境管理領域不懈努力了數十年。 此期間，3M發起了污染防治投資專案，即3P 計劃（Pollution Prevention Pays），該計劃已減少了超過 200 萬噸污染的產生。 2015年，3M提出了2025永續發展目標，重點聚焦3M科技如何推動變革，以實現更永續的未來。遍布全球的3M及其多元技術，3M 產品在全世界都為改善地球環境帶來了正面幫助，例如：

半導體和電子產品：3M產品使半導體製造更有效率，在無紙化時代大幅提升電子設備的性能和壽命。

再生成分和植物基材料：3M通過生產含有再生成分的產品，並在Scotch™膠帶、Post-it™利貼便條紙和Scotch-Brite™百利菜瓜布等3M標誌性的生活產品中引領植物基材料創新， 助力開拓再生材料供應鏈和市場需求。

汽車電氣化：應用於生產組裝和汽車輕量化的3M材料，例如玻璃微珠，正持續改變下一代汽車和電池技術，透過幫助汽車減重，實現更高的燃油效率或更長的電池續航。

綠建築：3M建築隔熱膜解決方案有助於改善冷熱交換條件，提高建築物的能源使用效率，降低人們生活和工作空間的空調耗能。

再生能源：3M貼膜、膠帶和膠著劑技術能夠使太陽能電池板吸收更多光線，提升光伏發電效率，還能保護風力發電機葉片免受風吹日曬和惡劣環境影響，提高設備可靠性，延長壽命，改善性能。

改善室內空氣品質：Filtrete™室內空氣清淨機和冷暖氣解決方案能有效過濾空氣中的懸浮微粒，包括灰塵、絨毛、寵物皮屑和細菌，減少室內空氣污染物，使生活和工作環境更為健康安全。

11百分比計算基數來自2019 年的對應資料。