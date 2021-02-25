議長議員捐高麗菜造福農民 新北惜食分享網也受惠

天氣回暖，果菜成長快速，新北市果菜運銷公司葉菜類到貨量倍增，因量多價跌，像高麗菜一公斤低於10元，已不敷農民種植成本，為搶救菜農，不僅議員民代加入採購捐贈行列，連市場行口商甚至承銷人，也捐贈蔬菜給新北市惜食分享網，轉贈給老人共餐或兒少課後照顧的小衛星據點等，共同珍惜農產資源。

繼副議長陳鴻源透過新北果菜公司從彰化購買6千公斤的高麗菜在永和義賣之後，議長蔣根煌和市議員林金結也透過新北果菜板橋場購買雲林、彰化、南投各產地的高麗菜12,000公斤捐贈給新北惜食分享網，以轉贈84個社福單位和據點。

蔣議長和林議員表示，看到連日來報導，在雲林產地有數萬棵高麗菜因不敷成本而任人採收的新聞，心裡相當難過，因此2人合買600箱每箱20公斤的高麗菜，捐給社會局惜食分享網，一方面讓據點加菜，另方面幫助農民收益。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，過年前三重和板橋兩果菜市場到貨量每日600到1,000公噸，甚至最高峰達到2,000公噸，公司均本著為農民和供應人、承銷人的權益，盡全力完成到貨拍賣。

江惠貞表示，每週三在三重場、週四是板橋場捐贈惜食分享的日子，過去大多是行口業者做固定捐贈，但過年前後連販仔（承銷人）也捐贈，絕不讓農民辛苦栽種的蔬菜浪費掉。

新北市社會局長張錦麗表示，今年1至2月18日為止，惜食分享網就獲得新北果菜兩場捐贈9,598公斤蔬菜，以葉菜類為主，共有140個老人共餐及小衛星、身障團體甚至街友中途之家領取，至少有12,640人次受益。

張錦麗表示，感謝市議會和新北果菜公司的居中媒合捐贈，也非常謝謝志工到場協助整理蔬菜，新北市推動惜食分享網，從105年8月迄今，已累計獲贈34萬320公斤，不僅物盡其用，也造福無數族群。

惜食台灣行動協會秘書長羅明峰、板橋三民社區理事長林素杏和永和民權社區理事長邱秀蘭等人，25日到議長室代表受贈。邱秀蘭表示，獲贈的高麗菜屬「初秋」品種，非常細嫩甜脆，除給長輩加菜外，她也揪志工一起製作成高麗泡菜。