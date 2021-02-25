產學合作多元職業試探 新北1712位國中技藝好手同台競賽

新北巿教育局23日至27日於新北高工等14校舉辦109學年度 新北市國中技藝競賽，勞動部次長林三貴及教育局長張明文昨( 24)日到場為國中技藝競賽選手加油打氣， 勉勵所有修讀技藝課程的同學展現自我發揮所長，爭取榮耀。

此次計有12職群32項主題競賽，共1, 712位國中技藝好手同堂競技，參賽選手經校內初賽脫穎而出， 再進一步代表學校參加全市競賽。因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 顧及參賽選手及相關工作人員健康安全， 學校皆於開學前一週進行防疫演練，落實校園防疫措施， 參賽選手須實名制、量測體溫並全程配戴口罩，若額溫高於37. 5度且耳溫達38度者，一律不得入場參賽。

技藝教育重視產學合作， 新北高工承辦動力機械群汽車基本認識主題及電機與電子職群基本電 子運用主題競賽，特別結合業界資源-和泰汽車及寶工實業， 分別捐贈「汽車工作服」及「電焊烙鐵」各100套， 提供參賽選手使用，鼓勵參賽選手發揮優勢能力， 透過競賽展現所學成果。

中正國中陳致豪同學說，因為喜歡動手做， 所以參加電機與電子職群國中技藝班， 每週3個小時至新北高工資訊科上程式設計與電子電路相關實作課程 ，獲得很大的成就感，國中畢業後將選擇就讀技高學校。 重慶國中張琮茂同學參加動力機械職群汽車主題競賽， 這段時間的努力付出讓自己對汽車技術有更深入的體認， 期許自己能在本次競賽中榮獲佳績。

教育局長張明文表示，新北市重視技職教育與適性發展， 提供多元興趣及性向試探，給學生更多技藝的舞台， 積極推動國中技藝教育，透過辦理國中技藝教育班、 技藝教育社團及育樂營等方式加強職業試探教育， 每年約有4萬人次參與，經由適性輔導及多元職業試探， 讓學生發掘興趣建立志向， 進一步協助具技藝傾向的學生開展自身的多元智能。

技優人才是新北重要資產，108年起更加碼4年4億推動「 贏得未來·技職人才」計畫，在「扎根技職」面向，以「5年一貫、 全面職探」的職業試探機會，更進一步搭配「動手做學英文」 的技職「雙語職探」課程，培育具備「實作力、創新力及跨域力」 的國際專業技職人才，讓每個新北的師生， 都能在變動的世界潮流中佔有一片新天地。