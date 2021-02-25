元宵節又稱「小過年」，通常會吃湯圓，有團圓美滿、 熱熱火火，團團圓圓、闔家安康之意。新北市貢寮區盛產貢寮鮑， 在地養殖與餐廳業者將盛產的貢寮鮑加入湯圓中， 成為獨一無二的貢寮鮑湯圓。

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱， 生長在東北角沿岸純淨海域的貢寮鮑， 飼養於最貼近其自然生活環境的潮間帶養殖池， 加上只餵食天然海藻及無化學藥物的使用， 因此生產的貢寮鮑肉質緊實、口感鮮甜Q彈， 是民眾可以安心食用的天然食品。

位於馬岡漁港的極東秘境餐廳「靠海生活」， 靠海生活以當地馬崗漁村著名的石頭屋景觀建築而成， 為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場， 壯麗海景加上產地直送的美味貢寮鮑料理， 可享受視覺與味覺雙重饗宴的愜意。 老闆黃吉安和太太安芯儀共同開發貢寮鮑創意料理並製作應景的貢寮 鮑湯圓，老闆娘教我們在家自己做貢寮鮑湯圓，先做「湯圓皮」將3 00克的糯米粉加入水揉成糰，再取20g糯米糰加入煮沸的熱水中 ，糯米糰煮至浮起這就是「粿脆」，將「粿脆」加入糯米糰中揉勻， 接著將糯米糰分20g搓圓壓平，湯圓皮就做好了。 湯圓內餡用的是台灣豬絞肉與貢寮鮑丁一起調製， 接著將湯圓餡包入糯米皮後搓圓備用， 最後將貢寮鮑湯圓放入九孔火鍋中細火慢熬， 就是極具新北特色的海味貢寮鮑湯圓鍋。

新北市漁業處長張麗珍表示， 元宵節恰逢是貢寮鮑盛產期間吃貢寮鮑正當時，吃膩傳統湯圓口味， 想讓湯圓多點鮮美的海鮮味嗎？在家手作貢寮鮑湯圓，健康又美味。 呼籲大家多利用貢寮鮑官網訂購美味貢寮鮑，貢寮鮑訂購資訊詳見h ttp://www.gongliao-abalone. com.tw/。