台灣證交所：期貨ETF自110年3月2日起變更中文簡稱

基於「期貨ETF」與「證券ETF」二者商品屬性暨風險特性不同，證交所修訂「各類證券簡稱命名原則」(詳本公司國內業務宣導網站，網址：https://dsp.twse.com.tw/listedCompanyFileDownload/list)，自110年3月2日起，期貨ETF中文簡稱前2位元組固定為「期」字，以利投資人自ETF證券簡稱辨識其投資之ETF係屬「期貨ETF」或「證券ETF」，期貨ETF更名前後對照表如附表。
證交所表示，有關ETF投資風險可參考該公司網站ETF專區之簡介，該專區商品資訊頁面提供公開資訊觀測站(MOPS)、基本市況報導網站(MIS)及各ETF發行人網站之連結，便利投資人查詢各檔ETF產品及交易資訊。證交所提醒，投資人須確實瞭解各金融商品的特性及風險，評估自身風險承受能力，選擇適合的ETF商品，並隨時留意市場變化及相關資訊。
附表
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證券代號
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原證券簡稱(中文)
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3/2起生效證券簡稱(中文)
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00635U
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元大S&P黃金
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期元大S&P黃金
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00642U
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元大S&P石油
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期元大S&P石油
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00673R
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元大S&P原油反1
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期元大S&P原油反1
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00674R
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元大S&P黃金反1
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期元大S&P黃金反1
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00677U
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富邦VIX
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期富邦VIX
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00682U
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元大美元指數
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期元大美元指數
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00683L
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元大美元指數正2
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期元大美元指正2
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00684R
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元大美元指數反1
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期元大美元指反1
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00693U
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街口S&P黃豆
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期街口S&P黃豆
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00706L
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元大S&P日圓正2
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期元大S&P日圓正2
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00707R
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元大S&P日圓反1
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期元大S&P日圓反1
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00708L
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元大S&P黃金正2
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期元大S&P黃金正2
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00715L
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街口布蘭特油正2
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期街口布蘭特正2
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00738U
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元大道瓊白銀
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期元大道瓊白銀
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00763U
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街口道瓊銅
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期街口道瓊銅