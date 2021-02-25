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台灣證交所：期貨ETF自110年3月2日起變更中文簡稱

By 台灣英文新聞
2021/02/25 17:58
台灣證交所：期貨ETF自110年3月2日起變更中文簡稱

基於「期貨ETF」與「證券ETF」二者商品屬性暨風險特性不同，證交所修訂「各類證券簡稱命名原則」(詳本公司國內業務宣導網站，網址：https://dsp.twse.com.tw/listedCompanyFileDownload/list)，自110年3月2日起，期貨ETF中文簡稱前2位元組固定為「期」字，以利投資人自ETF證券簡稱辨識其投資之ETF係屬「期貨ETF」或「證券ETF」，期貨ETF更名前後對照表如附表。

證交所表示，有關ETF投資風險可參考該公司網站ETF專區之簡介，該專區商品資訊頁面提供公開資訊觀測站(MOPS)、基本市況報導網站(MIS)及各ETF發行人網站之連結，便利投資人查詢各檔ETF產品及交易資訊。證交所提醒，投資人須確實瞭解各金融商品的特性及風險，評估自身風險承受能力，選擇適合的ETF商品，並隨時留意市場變化及相關資訊。

附表

證券代號

原證券簡稱(中文)

3/2起生效證券簡稱(中文)

00635U

元大S&P黃金

期元大S&P黃金

00642U

元大S&P石油

期元大S&P石油

00673R

元大S&P原油反1

期元大S&P原油反1

00674R

元大S&P黃金反1

期元大S&P黃金反1

00677U

富邦VIX

期富邦VIX

00682U

元大美元指數

期元大美元指數

00683L

元大美元指數正2

期元大美元指正2

00684R

元大美元指數反1

期元大美元指反1

00693U

街口S&P黃豆

期街口S&P黃豆

00706L

元大S&P日圓正2

期元大S&P日圓正2

00707R

元大S&P日圓反1

期元大S&P日圓反1

00708L

元大S&P黃金正2

期元大S&P黃金正2

00715L

街口布蘭特油正2

期街口布蘭特正2

00738U

元大道瓊白銀

期元大道瓊白銀

00763U

街口道瓊銅

期街口道瓊銅