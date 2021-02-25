台灣國際光影藝術節26日登場　以藝術之光照亮世界

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）第二屆「台灣國際光影藝術節」將於明（26）日在國立台灣美術館盛大開幕，此次以「黑暗之光」為展覽主題，邀請台灣、瑞士、日本、法國、澳門等八組國內外創作團隊參展，盼突破國境與疫情的隔閡，以藝術之光照亮被疫情籠罩的黑暗世界。

國美館表示，此次參展藝術家以大自然為主題，創作出各種呼應自然現象的大型戶外光影裝置，類型包括程式控制的光雕塑、按美術館自然環境所進行的現地創作等，還有配合國美館5Ｇ環境設置的互動裝置，運用不同媒介，讓光呈現多元的樣貌。

國美館表示，現在全球仍面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的嚴峻考驗，但此次國外藝術家不畏疫情影響，仍努力為國美館的展出場地重新規畫作品的裝置與呈現。

國美館接著指出，例如法國萊普斯團隊（Groupe LAPS）的〈影格－電玩情節〉是該團隊主要發展的重要系列作品之一，但依照國美館戶外玻璃帷幕的場地條件，萊普斯團隊重新設計出100個燈管人的逐格動態。

國美館提及，因為疫情關係來自法國、瑞士與日本的三組藝術家及團隊未能親至現場布展，但仍以視訊方式與執行團隊連線，以確保展品安裝如常進行，顯見藝術家對此次藝術節之重視。

台灣國際光影藝術節除了戶外光影藝術作品展出，也規劃為期兩天的國際論壇；國美館稱，不但有點亮夜晚的光影藝術，還有深具前瞻性的學術討論，讓藝術節不只是藝術節，也展現國美館在推動國際科技藝術發展的專業與信心。

「黑暗之光—2021台灣國際光影藝術節」也將在開幕日當晚，邀請表演團體LUXY BOYZ 與萊普斯團隊的作品〈影格－電玩情節〉進行結合燈光、雷射與音效的演出。

而至3月28日展期結束止，每日晚間5點至10點為點燈時間，國美館將與周邊美術園道商圈、審計新村與老爺大毅行旅合作，推出看展串連活動，民眾可於閒暇夜晚漫步於國美館，並近距離感受光影藝術作品的魅力。

「黑暗之光—2021台灣國際光影藝術節」主視覺（圖片來源：國美館）