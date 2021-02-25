奧萬大楓香林全台灣最廣　邀民眾感受森林療癒效果

奧萬大國家森林遊樂區是林務局推動森林療癒示範場域，擁有全國最大天然楓香純林。（林務局提供）中央社 奧萬大國家森林遊樂區是林務局推動森林療癒示範場域，擁有全國最大天然楓香純林。（林務局提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）奧萬大國家森林遊樂區是林務局推動森林療癒示範場域，擁有全國最大天然楓香純林，瀑布區負離子含量是都市3到8倍，歡迎民眾前往體驗森林療癒效果。

森林如同一部健康機器，富含氧氣、芬多精、負離子，芬多精各種生物活性能改善人體免疫力、平衡身心，林木更能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，使得森林空氣品質佳，在森林活動不僅提高人體副交感神經活性，幫助自律神經平衡，也有助提升人體自然殺手細胞活性與數量，可增強身體免疫力及放鬆壓力。

行政院農業委員會林務局近年積極推廣國家森林遊樂區森林療癒，位於南投縣仁愛鄉、由林務局南投林區管理處經管的奧萬大國家森林遊樂區，就是森林療癒示範場域之一。

中央社引述林務局今天(2/25) 表示，依據民國106年監測資料，奧萬大瀑布區每立方公分的負離子含量達989到2346個，是都市3到8倍，具有的生理活性可改善呼吸系統絨毛清潔效率、加強細胞氧化還原能力、改善大腦皮層功能、提振副交感神經系統、增加血漿蛋白的膠體穩定性等。

奧萬大香杉步道、櫻花步道、松林區、賞鳥平台周邊林木所釋出的芬多精以松烯與檸檬烯為主，松烯能殺菌、抗真菌、抗發炎，檸檬烯則能抗焦慮和鎮靜，有助提升人體免疫力；森林所蘊含高濃度負離子及森林植物揮發出來的芬多精，是森林最療癒的黃金組合。

為讓民眾更能體會森林所帶來的身心療癒益處，林務局委託台灣森林保健學會於110年3月13、14日（星期六、日）於奧萬大國家森林遊樂區舉辦兩天一夜的森林療癒體驗課程。

課程以園區的森林步道、櫻花園草坪、松林區及自然教育中心為活動基地，進行森林療癒體驗，並結合當地自然教育中心強力師資，達到放鬆身心，舒活筋骨的效益。

本次課程由《森林益康》作者，陽明大學林一真教授及奧萬大自然教育中心師資團隊帶領學員走進內心、探索自我。體驗來自森林的邀請、生命中的一棵樹、夜間體驗、森林早操及森呼吸等課程，與學員分享奧萬大國家森林遊樂區的生態，找到人與自然之間的連結。

本次兩天一夜的課程，每人新台幣4,750元整，名額有限，額滿為止，歡迎有興趣的民眾把握機會一起來享受森呼吸尋找生命樹。詳細資訊及報名方式，請上https://forms.gle/xBST9xyXdvLGuNNM8查詢。

奧萬大國家森林遊樂區森林療癒體驗課程 報名簡章超連結 (最下方處)

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