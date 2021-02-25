台北老爺元宵送暖 蘿蔔糕捐贈弱勢銀髮族群

2021年元宵節即將來到，台北老爺酒店為感恩回饋、關懷失智失能弱勢長照銀髮族群，特別與伊甸基金會合作，於元宵節當週捐贈70條臘味蘿蔔糕予伊甸長期照顧機構，獻愛弱勢長輩及服務社工人員，邀請一嚐美味、共度佳節外，併同時贈送弱勢長照家庭，讓老人家及其家人都能感受台北老爺的誠摯關懷祝福。

特別時期、更要懂得感恩回饋社會，台北老爺酒店推己及人，特別於去年12月份舉辦高爾夫公益慈善比賽，邀請長期合作企業夥伴、一同響應號召，透過與伊甸基金會合作，於今年2月份元宵節捐贈老爺臘味蘿蔔糕予伊甸『臺北市私立頤福社區式長期照顧服務機構』。該機構迄今已成立9年，為50名經評估為失智或輕/中度失能長者，提供社區式長期照顧服務，透過互動學習模式及社團才藝課程，幫助延緩失智失能、促進人際互動及提升生活品質。

台北老爺酒店總經理笹谷久雄表示，許多弱勢長輩因缺乏自我照顧能力，或因經濟困難、行動不便、家人外出等因素，有常以泡麵罐頭將就飽腹之不良飲食習慣，因此台北老爺特別捐贈手工製作、質地細膩、口味清淡好消化且不含人工化學物的臘味蘿蔔糕，讓長輩在新年元宵好好享受新鮮美味外；也希望便利包裝、輕鬆烹飪及方便進食的老爺蘿蔔糕，能幫機構社工及奔波於工作與家人照料間的長照親屬們解勞分工，減輕稍許照顧辛勞重擔。