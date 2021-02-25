香格里拉台南遠東飯店尋找「同年同月同日壽星」免費住房，加碼身份証對號入住85折優惠

台南深厚的文化底蘊及美食魅力，越來越多旅客透過慢遊的方式一再造訪，細細品味這復古與現代兼容並存的城市。香格里拉台南遠東國際大飯店即將於3月23日邁入進駐台南第十二年，周年慶推出「對號入住」一系列優惠住房專案！三月限定，徵求2009年3月23日與飯店「同年同月同日壽星」，免費於週一至週四期間入住一晚！除此之外，飯店專為「3月23日壽星」打造優惠雙人住房，每房每晚2,021元 (原價11,781元，約17折)，周一至周四入住睡到自然醒不含早餐！好康加碼至4月30日前，消費者身份證號含有「0、2、3、9」任一碼，以「優享價」訂房享85折優惠。更多活動詳情，請洽 (06) 702 8899。

三月限定 生日對號入住優惠

周年慶當月，飯店特別為「3月23日壽星」，推出入住15坪尊榮客房一晚，原價11,781元不含早餐，只要2,021元，額外加價978元還可享豐盛自助式早餐雙人份！最大的驚喜活動，只要是與飯店同年同月日「2009年3月23日壽星」，在三月底前於周一至周四任選一天，就可以免費入住一晚，額外加價323元可享自助式早餐一份！

四月底前 身份證號對號入住折扣

週年慶活動再加碼，只要出示身分證號碼含有數字0、2、3、9任一碼，以「優享價」預訂任一房型即可享85折，優惠自3月1日起至4月30日，不限平假日。本專案需透過飯店官網或電話預訂，折扣後需加10%服務費和5%稅金。