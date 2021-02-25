女神節駕到！ 台南大員皇冠假日酒店送妳呷甜甜

迎接三八國際婦女節，台南大員皇冠假日酒店2021年3月6日至3月8日，三天限定活動，推出「女神節駕到！ 送妳呷甜甜」活動，凡12歲以上之女性顧客，元素餐廳用餐享83折、煉瓦日式餐廳用餐贈送切餅紅豆湯、彩豐樓用餐即贈送楊汁甘露搭椰汁桂花糕一份，還有女神下午茶488元起。活動期間拍照打卡，加碼送犇福布偶，希望所有女神們可以犇向幸福。

隨著姊的時代來臨，女性消費力不容小覷，在3月8日這個專寵女性的節日，提醒現代女性要好好寵愛自己。台南大員皇冠假日酒店2021年3月6日至3月8日，三天限定活動，推出「女神節駕到！ 送妳呷甜甜」活動，凡12歲(含)以上之女性顧客，於元素餐廳用餐享83折，須另加原餐價10%服務費；於煉.瓦日式餐廳用餐，每位女神即贈送切餅紅豆湯乙份、彩豐樓用餐即贈送楊汁甘露搭椰汁桂花糕乙份。

姊姊妹妹站起來，自信升格當女神，愛自己多一點，享受屬於妳的慶祝節日。活動期間拍照打卡，各餐廳加碼送10組犇福布偶，數量有限、送完為止。祝福所有女神們可以金牛年一起犇向幸福，永保青春美麗。

女神節就是要滿足隨時隨地跟著心情、滿足不同味覺的尊貴感！台南大員皇冠假日酒店即日起至2021年4月30日止，推出女神下午茶，當中造型最啾咪就是擬真的白色小愛心「蘭姆香草慕斯」，濃郁的蘭姆酒風味配上費南雪蛋糕體，撲鼻的酒香跟它的可愛外貌反差之大、保證帶來驚喜感。

甜心女神必選「香蕉巧克力慕斯」用不同的層次堆疊出新鮮香蕉奶餡、巧克力慕斯與蛋糕體的經典口味，還有另一個甜點控無法拒絕的「柳橙杏桃泡芙」內餡是法國杏桃香緹，加上經過蜜製、帶著淡淡酒香的新鮮柳橙片，多重口感一次滿足。「玫瑰草莓起司塔」外型以天然奶油製作、少見地如同閃電泡芙造型的塔皮，乘載著飄出淡淡玫瑰香的草莓起司奶油餡，上面放置的覆盆子或新鮮草莓增加立體感，纖瘦立體的造型就像女神登場一樣華麗優雅。

可愛小巧的「柳橙奶油磅蛋糕」是網美女神自拍首選，造型的橘黃外皮看起來像是鮮甜可愛的小橘子，一手拿起來自拍剛剛好，其實是巧克力跟柳橙奶油磅蛋糕的結合。看起來潔白如雪「舒芙蕾起司杯」如同韓劇中暖男的氣質，柔軟溫柔的舒芙蕾起司蛋糕覆蓋著濃郁的起司奶油，就像是英俊的男主角窩藏的溫柔的真心，叫妳不愛上也難。

單人女神下午茶可享1位加價99元，即可升等雙人咖啡或茶。雙人女神下午茶則可享2位加價198元，即可升等4人咖啡或茶。以上專案皆須另加10%服務費，為了提升用餐品質，請事先訂位。訂位專線：06-391-1899轉289BAR分機6670。