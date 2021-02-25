和逸&慕軒飯店 白色情人節 AMAZZING CLUB 會員「買1送1」

想在春日爛漫的三月白色情人節，為心儀的對象或另一半安排共進美味浪漫時光，自2月26日至3月14日情人節當天，國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員可獨享全台慕軒飯店、和逸飯店(台北民生館、台北忠孝館、COZZI Blu桃園館、台南西門館) 用餐【買1送1】專屬優惠；和逸飯店·高雄中山館則擴大至3月底，不分會員皆享指定【海陸主餐55折】起。全台6家飯店從北到南攜手邀您共度甜蜜時刻。

和逸慕軒營造浪漫食光 會員獨享用餐【買1送1】

為回饋國泰飯店觀光事業的AMAZZING CLUB會員，自2月26日至3月14日，無論是上班族情侶到和逸飯店‧台北民生館和台北忠孝館享【咖啡飲品買1送1】；或週一至週四到COZZI Blu和逸飯店·桃園館Cozzi Market逸．市集享受每人原價980元+10%的【單點主餐無限吃到飽 買1送1】包含爐烤美國紐約客、低溫脆皮油封鴨腿或炭烤松阪豬等特製主餐搭配三點蟹、澎湖透抽等自助式海鮮餐檯，以及Blu Bar【酒款買1送1】；或到充滿歡樂氛圍的和逸飯店．台南西門館享用【指定風味下午茶買一送一】；榮獲米其林推薦旅館的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，則於週一至週五晚間提供每人原價1980元+10%的晚間【海陸精選主餐買1送1】，雙人可享用6盎司炭烤Prime級紐約客牛排、焗烤半隻龍蝦與北海道干貝，每人另加價314元可升級為套餐。免費線上加入AMAZZING CLUB會員即可享有上述優惠好康。更多資訊請洽官網。

「好食成雙」2人同行海陸主餐大享55折

適合情人一同欣賞高空港灣美景的和逸飯店·高雄中山館 Cozzi THE Roof餐廳，即日起至3月31日推出【好食成雙優惠】，不分會員皆享有指定主餐「8盎司美國頂級肋眼牛排」、「爐烤羊排與培根干貝卷佐松露紅酒醬汁」和「香煎明蝦鮭魚干貝」任選2道只要1,500元(原價2,500元+10%)，最低55折的超值優惠，搭配現場輕食自助吧美食輕鬆吃到飽。

花藝手作課+超萌卡通主題下午茶 來和逸開心耍浪漫

此外，和逸飯店‧台南西門館特別於3月14日下午13:00-16:00舉辦「花現情人節」花藝課+雙人主題下午茶體驗，可現場製作專屬的永生花與乾燥花作品，還可品嚐期間限定探險活寶卡通主題下午茶及特製甜點，歡迎情人、好姊妹、親子們一起〝耍浪漫〞共度白色情人節！即日起報名，額滿為止，優惠每組1,199元(原價1,680元/含花藝材料乙份、雙人午茶套餐乙份)。報名請洽06-7026680*2193。