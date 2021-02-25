假性近視是不是近視？　真假分不清！醫師揭真相了

【健康醫療網／記者林渝樺報導】「假性近視到底是不是近視？」土城長庚醫院眼科講師級主治醫師朱學彥表示，假性近視不是真的近視，只是眼睛的睫狀肌過度收縮，出現類似近視的現象。散瞳檢查後若沒有出現近視度數，原則上不需要用藥治療。醫師呼籲平常應適度地休息，避免讓眼睛長時間處於高強度近距離用眼，把握用眼半小時休息五分鐘原則，保護眼睛健康。

假性近視是什麼？ 散瞳前近視，散瞳後沒有近視

朱學彥表示，假性近視是沒有近視的意思。主要是生理結構的問題導致出現近視的假象。眼睛的水晶體周圍有一個睫狀肌，用以改變水晶體的形狀，負責近物與遠物的對焦。當調節焦距的睫狀肌過度緊繃、無法放鬆時則會出現類似近視症狀，驗光檢查會出現近視度數。在使用散瞳劑放鬆睫狀肌後，眼睛會回歸真實度數。此時，如果近視消失，稱為假性近視。反之，若散瞳後仍有近視度數則為真性近視。

兒童的睫狀肌張力強 適度放鬆視力有機會恢復

兒童調節睫狀肌的收縮強度較成人高，出現假性近視的機率大。對此，朱學彥提醒，兒童若有假性近視，平時眼睛要適當地休息。建議用眼半小時休息五分鐘，起身看遠方、閉上眼，適時地放鬆睫狀肌，減少長時間近距離用眼，才不容易變成真近視。一旦演變成真性近視，則需就診與眼科醫師討論治療方法，例如:散瞳劑、角膜塑型片、眼鏡等來控制近視度數。

愛護眼睛健康 保持良好用眼習慣

台灣兒童近視比例高，除縮短使用3C的時間外，減少30公分內近距離用眼的時間更是關鍵。兒童長時間近距離畫畫、讀書、玩積木、拼圖、看樂譜、看手機平板等，都是近視的高危族群。

朱醫師提醒家長，即便孩子是假性近視，依舊需定期追蹤、注意孩子用眼時間，預防未來真性近視的出現。就學期間，每三個月至半年定期到眼科散瞳檢查，追蹤視力情況，及早發現異常，守護孩童視力健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49182/

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