〈時評〉全球防疫嬰兒潮　台灣人口負成長釀國安危機

新冠肺炎創造全球700萬防疫嬰兒潮，但是台灣一月人口卻驟減12,603人，已成國安危機，政府應儘速妥擬人口政策，除鼓勵年輕人結婚生子，並考慮幼兒由國家養，解決養兒育女沈重負擔問題。

據統計，台灣今(2021)年1月份，新生嬰兒僅9601人，死亡人數16332人，人口負成長6731人。另外人口移出75030人，移入69158人，總人口減少12603人。問題來了，去(2020)年全年台灣人口共計減少41000人，今年開春光是1月就大減1萬多人，人口問題快速惡化是嚴重警訊。

台灣年輕人現在不婚不孕是最大麻煩，尤其同性婚合法化之後，年輕人對性別及婚姻觀大幅改變，結婚生子已不是人生最重要考慮。以2018年為例，全台有13萬5403對新人結婚，2019年減少為13萬4524對，2020年再降低到11萬9679對，創下歷史最低紀錄。

除了婚姻觀改變，低薪及高房價問題也是年輕人不願生子的重要因素，台北市人口還因此減少3萬多人口，因為不堪高房價及生活費負荷，人口外移明顯。未來，如何透過租稅方式，平均社會財富，或加強照顧弱勢族群，解決生活困境，應是政府重要考慮。

目前台灣生育津貼，一般家庭一個月只能領2500元，連奶粉、尿布錢都不夠，遑論其他。今年8月起增加為3500元，明年再調整為5000元，至於媬姆費津貼6000元，怎麼可能夠用？政府生育補助項目瑣碎又低額，打動不了年輕人結婚生小孩的意願，政府不如考慮，仿效日本、歐洲、美國、澳洲、紐西蘭等國家生育獎勵政策，16歲以前由國家養，政府全額補助生育、養育、教育費用，年輕人不會因養育子女負擔沈重經濟壓力，結婚生子意願應可升高。

人口快速減少，高等教育危機嚴重，預估2027年18歲年輕人將首次低於20萬人，10年後再減3成，大學必掀關門潮。危機不僅止於此，台灣10年之內，還有人口紅利，但是2031年之後，人口紅利盡失，也就是說，現在各行各業勞動力勉強維持，再過10年，有工作能力的15歲至64歲人口大幅減少，不論那一個產業都將面臨人力不足的窘境。至於國家募兵制，如何募到充足兵源，且素質整齊，有足夠能力操作精良武器，也將大有問題，屆時連國家安全都會發生問題，潛存危機，不容漠視。

人口老化，老年人也很痛苦，台灣3成以上老人無人陪伴慶生，超過1成無人陪伴動手術，超過5成老人自認孤單，渴望有人陪伴，卻又無奈，身邊無人。政府的老人安養政策，去那裡找充足人力執行，大有疑問。

台灣今年經濟成長率預估有4.64%，人均GDP達到3萬981美元，但是卻有3成民眾沒有儲蓄，47％的人一週內無法籌措10萬元，家庭收入不及80萬元，只有36.9%民眾經濟有餘裕，可以透過金融機構借款購屋、投資，另有超過一成的人有緊急需求時，無法獲得任何形式借貸。

M型社會在台灣越來越嚴重，中產階級失落，兩極化發展，富者愈富，貧者愈貧，趨勢明顯，如何透過財稅政策，或由公務員帶頭調薪，引導民間企業提高員工薪資所得，讓全民共享經濟成長果實，減少人民低薪不願結婚生子疑慮，亦為政府可以考慮之政策方向。

新冠肺炎疫情造成全球700萬新生嬰兒潮，台灣1月人口卻逆勢大減是一大警訊，未來將危及台灣安全及經濟發展，政府除應擬訂宏觀之人口政策外，鼓勵結婚生育，並考慮是否應該儘早提出週延的移民政策，針對產業需求，鼓勵外國技術或商業人才移民，儘早補足人力不足缺口。