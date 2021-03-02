【投資理財老生常談】國家不可能養你20年 退休財務規劃趁年輕

勞保面臨破產危機，台北市長柯文哲最近表示，台灣平均壽命84歲，65歲退休，要國家養你20年，怎麼可能。他說的坦白直率，卻值得投資人思考，如何規劃退休財務？

勞保局指出，自從勞保年金開辦以來，目前已有139.7萬退休勞工領勞保老年年金，去(2020)年勞保普通事故保險支出，就有六成三用在老年年金，如再加上老年一次給付，合計占支出九成，換言之，老年給付占勞保九成以上，負擔沈重。

台灣人口近年快速銳減，高齡化趨勢嚴重，食之者眾，生之者寡，勞保遲早要大幅改變老年給付，否則必將破產。依賴勞保，不如自存退休金來得可靠，投資人應該從年輕時，就養成財務規劃，替自己存退休金的習慣。

台北市現在65歲以上人口已達20％，去年中高齡求職人數21000人，比去年同期增加5000人，顯示中老年人財務規劃仍然不夠完備，不得不重新投入職場。人人都會老，就從現在開始，做好長期投資理財規劃，才是保護人生安全必備條件。

但是股市多風險，各種金融商品潛存之陷阱，期貨高風險，即連ETF也一樣，例如元大原油正2，原來大家認為風險不高，但是今年新冠肺炎疫情嚴重，國際油價暴跌，導致淨值淪為負數，不得不下市，當天還有2萬8千多人來不及出脫，損失慘重，另外還有5檔ETF下市。操作這類ETF大部分是年輕人，可見各種情勢變化難測，還不如考慮定期不定額，慢慢存股安全。

台灣不少長期營運及獲利均穩定之好標的，適合當養老退休金，在此整理一些產業及標的，長期獲利穩定，且較不易受景氣影響，提供投資人參考：

（一)廢棄物處理公司，如日友(8341)、崑鼎(6803)、可寧衞(8422)，這些公司毛利佳，進入門檻非常高，幾乎是聯合壟斷，長期看好，風險低。

(二）金融業：今年經濟風暴重創銀行保險業，但是如元大金(2885)、中再保(2851)、台名(5878)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、京城銀(2809)、上海銀(5876)，雖難免因疫情受創，但是體質好，價低，長期投資仍是不錯標的。

保險類股如人壽保險之中壽(2823)體質佳，管理良好，股利穩定，目前價格偏低，值得考慮。產險股如台產(2832)、新產(2850)、旺旺保(2816）。期貨股元大期(6023)、群益期(6024）。票券股華票(2820)、國票金(2889)，都是值得考慮標的。至於公股銀行或其他中小型銀行，因為未來金融環境變遷快速，投資人要小心，未必適合長期持有。

(三)食品類股：全球糧荒，台灣缺糧國家，不少標的，值得注意，如大成(1210)、卜蜂(1215)、泰山(1218)、聯華食(1231)、聯華(1229)、統一(1216)、大統益(1232)、台鹽(1737）、南僑(1702)、佳格(1227)、味王(1203)、中華食(4205)、德麥(1264)，都是長期穩定標的。

(四)電子通路：這類股是台灣強項，如華立(3010)、至上(8112)、崇越(5434)、大聯大(3702）、敦吉(2459)、文曄(3036)、長華(8070)，都可以考慮。

(五)租賃業：台灣租賃三雄中租(5871)、裕融(9941)、和潤(6592)。即使在今年金融市場動盪不安之際，表現依然亮眼。

(六)水泥業：台泥(1101)、亞泥(1102)，長期穩定。

(七)資訊服務業：精誠資訊(6214)、聚碩(6112)、敦陽科(2480)、零壹(3029）、關貿(6183)、一零四(3130)、新鼎(5209)。

(八）電機類：東元電機(1504)、士電(1503)、永大(1507）、中興電(1513)、元翎(4564)。

(九)油電燃氣：欣雄（8908)、欣泰(8917)、大台北瓦斯(9908)、台汽電(8926)、欣高(9931)、全國(9937)、大汽電(8931)、欣天然(9918)。

至於半導體產業鏈，以及科技類股，長期好標的當然不少。然而如欲存股當退休養老金，最好避開景氣循環、人為炒作、財務體質欠佳、企業形象有疑慮標的。至於股價已經高漲標的，投資就要慎重考慮成本及投資報酬率了。

諸多優質標的，如台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)、日月光投控(3771)、聯電(2308)、台達電(2308）⋯⋯。如果漲幅過大，或產業景氣循環太大，最好等待回檔，價格較低時，再長期存股，比較合適。

「平安是回家最重要的路」，莫忘柯文哲所言，國家不可能養你20年，退休養老靠自己，長期存績優股，為自己做好財務規劃，才是最好的辦法，依賴勞保年金已越來越不可靠。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。