【拜登上任後第2次】美國神盾驅逐艦24日通過台灣海峽　共軍批：製造風險因素

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美軍第7艦隊司令部宣布，配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur, DDG-54）於當地時間2月24日以符合國際法的方式，例行駛過台灣海峽。



圖/美國海軍官方推特

這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第2次有美國軍艦通過台海。

第7艦隊司令部表示(如上圖) ，「魏柏號」通過台灣海峽是展現美國對自由與開放印太區域的承諾，美軍會繼續在任何國際法所允許的範圍飛行、航行與作業。

台灣軍聞社報導，我國防部今也證實，美一艘作戰艦昨（24）日由北向南航經臺灣海峽後，續往南行駛。國防部指出，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

中華民國國防部是在中午發布新聞稿，公開此消息。

中國人民解放軍東部戰區批評此舉「製造台海風險因素，破壞地區和平穩定」。

共軍東部戰區今以發言人張春暉空軍大校名義，透過官方微博帳號表示，「魏柏號」（USS Curtis Wilbur,DDG-54）於24日穿航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視。

聲明批評美艦此舉「人為製造台海風險因素，刻意破壞地區和平穩定......對此表示堅決反對」，又指部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁(如下圖) 。

中華民國國防部2月4日曾指出，美軍勃克級驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain,DDG-56）由北向南通過台灣海峽，這同時也是美國總統拜登就任以來，美海軍作戰艦首次通過台海。

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圖/共軍官方推特