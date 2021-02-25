如釋重負 澳洲流浪綿羊扛35公斤羊毛險沒命

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對於不能「自理」的綿羊，好幾年沒剃毛會成什麼可怕模樣？日前一頭綿羊，疑似在澳洲森林流浪多年，被發現時全身覆蓋厚重羊毛，簡直不成羊形，動物救難單位獲通報後，趕緊為他除毛。這一秤不得了，一身毛量竟達35公斤。

路透報導，被救命恩人取名為巴拉克（Baarack）的這頭走失綿羊，發現時狀況極差，一身羊毛不僅壓得他喘不過氣，營養不良，視線也遭蓬勃生長的毛髮屏蔽，倒是兩隻蹄子無甚損傷，令人意外。由於牠的耳標早已扯掉，難以尋回主人。

根據艾德加慈善庇護農場（Edgar's Mission Farm Sanctuary），美麗諾羊（Merino）每年至少需剃毛一次，否則放任羊毛生長，恐有生命之虞。巴拉克多年沒理毛，卸下的重擔竟有35.4公斤，是成年袋鼠的一半重。經過一番理容，牠終於重拾一身清爽，獲得安置。

這已非綿羊第一次上新聞。衛報報導，一頭名為史瑞克（Shrek）的綿羊，2005年在紐西蘭被發現時，已在外頭浪跡6年，剃除的羊毛重達27公斤，經換算，可用來做47.3件羊毛衫。巴拉克更勝一籌，35公斤足足可以織61.3件毛衣，也虧他這些年來披著這大毛氅，竟能熬下來。

不過，目前毛量記錄保持羊仍為坎培拉的克里斯（Chris），這頭羊於2005年獲救時，剃下的毛高達41公斤，是牠體重的兩倍。其羊毛捐給了澳洲國家博物館，在展示櫃裡供人嘖嘖稱奇。



無毛一身輕的澳洲綿羊巴拉克（圖／路透）