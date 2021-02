中國要求宗教愛國愛黨　台灣呼籲國際社會關注宗教迫害行為

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)中國國家主席習近平上任後,對國內宗教採取各種壓迫手段,如今更將進一步控制宗教團體,要求宗職人員應熱愛祖國、擁護共產黨領導人等,以達到推進「宗教中國化」的目的,我國外交部長吳釗燮昨(24)日則呼籲國際社會關注中國迫害宗教的問題。

中國國家宗教事務局在2月9日公佈《宗教教職人員管理辦法》,內容共有七章52條,將於今年5月1日起正式施行。

中國官媒新華社報導,國家宗教事務局有關負責人表示,該辦法的施行將對於深入貫徹落實《宗教事務條例》、規範宗教教職人員管理、加強宗教人才隊伍建設,以及推進宗教中國化具有重要意義。

該辦法除了列名宗職人員的資格、權利與行政管理注意事項外,還表明宗職人員「應當熱愛祖國,擁護中國共產黨的領導,擁護社會主義制度」。

此外,宗職人員也應「堅持我國宗教中國化方向,維護國家統一、民族團結、宗教和睦與社會穩定」。

外交部長吳釗燮昨日透過推特批評中國這項進一步掌控宗教的新措施,「簡單來說,中國共產黨是中國所有宗教的神」;他也呼籲自由世界的人們關注此事。

