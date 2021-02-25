臉書、Google同意付費澳洲在地新聞業者　加、英、歐盟醞釀跟進

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）澳洲與跨國網路公司的「保護在地新聞產業」之爭，歷經Google威脅退出市場、臉書禁止在其網站上分享澳洲新聞，再到雙方各退一步再次進行協商，中間經歷了漫長的數個月，今(25)日終於塵埃落定，澳洲眾議院正式通過了全球首個要求跨國企業付錢給在地新聞機構的法案。

在最新一次的談判後，雙方都進行了退讓。澳洲政府對原定的強硬條文進行了修改，讓臉書和Google不受制於該法，臉書和Google則同意與尚未納入該法保障對象的一些大型澳洲新聞出版社另談「付費」授權合約，為展示在各自平台上的新聞付錢。不過，兩間公司仍堅稱澳洲政府「不知道網路世界怎麼運作」。

根據這項法案（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），網路公司將被鼓勵自行跟在地新聞組織協商須支付的費用，而如果談判破裂，這些網路平台可能將面臨獨立仲裁，除此之外，新法也強迫網路平台在變更自己的新聞排序演算法時必須先知會這些在地新聞業者。

澳洲政府指出，法規提供在地新聞業者更多談判籌碼，讓與跨國網路平台的協商更為公平，澳洲競爭及消費者委員會 (Australian Competition & Consumer Commission)也對此表達贊同，認為小型新聞社過度依賴壟斷網路平台的大型入口網站，新法將協助他們取得談判上的平等地位。

然而，雖然有這些好處，新法也規定，新法並不會直接適用於任何一間公司，澳洲政府在決定適用於哪些地方前，必須在一個月前知會受影響的一方，另外，政府更需衡量過這個平台對新聞的實質貢獻，像是與出版者的商業協定等，才可以將法規套用在網路平台上，這也代表著，臉書和Google未來可以繞過該法，藉此完全躲避新法施加的責任。

現階段，臉書因上週完全禁止澳洲新聞出現在頁面上蒙受了全球壓力，因此新法剛通過的當下，臉書與Google都表達出配合的意願，而澳洲政府的成功，可望激勵其它國家跟進，規範跨國網路公司的壟斷問題，並分享利益給創作者或新聞媒體平台。外電報導，目前包括加拿大、英國、歐盟都在醞釀跟進，法國一本質相近的法案也已上路。