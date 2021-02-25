【房思琪翻版性侵疑雲】台灣新北衛生局女職員墜樓案　前長官被控性侵「不起訴」

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 新北市政府衛生局林姓女職員，在去年(109年/西元2020年) 7月間，從衛生局頂樓9樓墜樓輕生，生前在臉書發出長篇千字文，控訴生前遭前長官、某物理治療所廖姓執行長性侵，引起社會關注，其父母亦控告廖男強制性交因而致人羞忿自殺等罪嫌。

但廖男否認犯案，新北地檢署調查後亦認為證據不足，今日(2/25) 處分不起訴。

新北地檢署25日新聞稿指出: 本案經林女父母提出告訴，故依法林女父母有再議權。

新聞稿描述: 被害人自106 年 6 月至 107 年 10 月在五○心公司任職，於 107 年 10 月轉至衛生局任職，其自 108 年 10 月起向證人許○賓承租位於新北市板橋區三民路房屋。

衛生局於109 年間接獲檢舉信函表示被害人涉及婚外情，於 109 年 7 月 3 日上午，衛生局之高齡及長期照顧科吳科長、人事室丁主任在衛生局內就檢舉信函一事與被害人進行面談，由衛生局 2 位職員負責紀錄及錄音，面談過程 中，被害人向渠等表示於案發時遭受被告性侵，當日下午被害人在其臉書上刊登遭被告性侵之文章，並於同日晚上 10 時許，在衛生局墜樓自殺死亡並報請本署檢察官相驗。

實體理由部分, 新北地檢署指出:

本案林女已於109 年7月3 日墜樓身亡，故無從於偵查程序中取得林女以被害人或告訴人身分所為之指訴，亦無從取得其以證人身分經具結擔保後所為之證述，因廖○翔否認犯行，則本案於林女父母與廖○翔就有無妨害性自主等犯行各執一詞之情形下，相關事實究 竟如何及有無構成妨害性自主等罪，須視客觀上有無其他直接、間接證據存在，始得加以明確評斷認定。

本案共計傳訊及詢問被告1人、傳訊及詢問證人共 17 人次（林女父母共 2 人、林女生前好友 2 人、約談林女之衛生局長官及現場紀錄職員共 3 人、林女生前之同事共 7 人、林女生前租屋處房東 1 人、被告配偶 1 人、婦產科診所醫師 1 人）。

新聞稿也提及: 本案係因被害人於衛生局訪談中自述遭廖○翔性侵並在臉書上刊登關於受害之文章而曝光，本件並無社工可傳喚到庭作證，以查明被害人於案發後之身心狀況；復經調閱被害人之健保資料，被害人於案發後並未立即前往醫院進行採證或就診，本件無從得知被害人於案發後之身體狀態為何，進而判斷廖○翔是否曾對其施暴而為強制性交之犯行。

又被害人雖曾於案發後約 3 個月因泌尿道感染等至婦產科診所就診，惟證人唐醫師證稱：林女於就診時亦未提及遭 人性侵害一事，看診時林女亦無異狀等語，是亦無法認定被害人患有上開疾病係遭被告性侵所致。