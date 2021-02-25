【年後瘦身】只吃沙拉、水煮輕食易破功又傷身 營養師公開窈窕食譜！

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）結束了年節暴飲暴食的生活後，很多民眾會只吃沙拉、水煮輕食或乏味飲食來減肥。運動營養師楊承樺提醒，此舉不僅易破功，長期下去健康也會亮紅燈，建議民眾恢復原型食物、多蔬果的正常飲食滿足口慾外，更可以按照三道年後食譜，讓口感吃不膩。

楊承樺說明，民眾年節期間因為親朋好友相聚歡樂氣氛，大啖年節美食佳餚，假期後常出現接下來每餐只吃沙拉、水煮輕食，或者食物過水去調味、水煮菜肉等行為。

他表示，在自己經營的粉絲專頁中，曾收到一名妙齡女網友的著急求救訊息，表示自己之前年節後，積極採取上述極端性的飲食控管，但很快就發現乏味飲食方式難以維持，堅持不到一週後就破功。

楊承樺說，長期吃單調無味的水煮餐，更容易被美食的香氣誘惑破功，出現報復性飲食，或者以往也有案例將沙拉當作正餐，長久下可能無法支撐人體每日所需的基本營養素，讓健康亮紅燈！

舒肥嫩煎雞胸肉-小火熱鍋(160度)後，加入綺麗健康油，放入雞胸肉，小火煎兩面各30秒，再蓋鍋蓋關火悶7分鐘即完成。（運動營養師楊承樺提供）

他建議，民眾在健康管理時需要有「長期性」的認知，年後多選擇原型食物、多蔬果的正常飲食調味滿足口慾，並進行適當的食量管理，健康維持才能持久。

楊承樺說，管理飲食就是管理健康，提到飲食多數人都會連結蛋白質食物，根據衛福部國健署修訂第八版「國人膳食營養素參考攝取量」草案，成人每天攝取建議量為每公斤體重 1.1 公克。

以去皮雞胸肉(肉雞)來說，每100克含有23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡，是健身的好夥伴。然而，若使用錯誤的料理方式，雞胸肉口感可能會乾柴且淡而無味，讓許多人卻步。

因此，楊承樺訂製三道美味雞胸肉食譜，使用發煙點為200度C以上，且不易形成體脂肪的料理油，各式料理都適合，幫助民眾兼顧美味與體脂管理。

此外，可能許多人會「聞油色變」，但事實挑選好油能讓體脂管理事半功倍！若民眾不知道如何挑選好油，建議可選擇有「小綠人」健康食品標章不易形成體脂肪的料理油。

楊承樺說，將雞胸肉先簡單醃漬後以油短時間乾煎，再進行悶鍋口感就能軟嫩，或者雞胸肉先浸過蛋液再乾煎悶煮，同樣都能帶來多汁軟嫩不膩的口感，他補充，若想再添增更多風味可再加入雪白菇、剝皮辣椒搭配簡易調味調理，若想顏色豐富和攝取菜類營養素，可使用紅甜椒、黃甜椒、腰果，選擇雞胸肉菜色變化多，口感就會吃不膩。

剝皮辣椒炒雞胸肉－將雞胸肉切塊加入醬油、香油、米酒、糖、胡椒粉醃20分鐘，再加入蔥、剝皮辣椒，辣椒、蒜頭和綺麗健康油，與雞胸肉煎至表面變白後起鍋，倒入少許油，下碎蒜、雪白菇、蔥白拌炒且加少許水蓋鍋蓋悶一下，開鍋加入半熟雞肉、剝皮辣椒拌炒至熟，再加入紅辣椒、青蔥稍微翻炒即可起鍋。（運動營養師楊承樺提供）