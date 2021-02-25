拜登簽行政命令檢討美國半導體供應鍊　白宮：台灣是重要夥伴

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國總統拜登24日簽署行政命令，檢討半導體晶片供應短缺問題，外界咸認一部份是為降低在戰略性貨品上對中國的依賴；同日白宮經濟官員表示，台灣是美國重要夥伴，雙方已進行建設性對話。

美國目前面臨醫用、車用、到消費性電子產品的晶片短缺問題。白宮表示，武漢肺炎疫情打亂運輸供應鍊正常運作，國內此時才明白有多仰賴海外的晶片。民主共和兩黨國會議員及產業領袖群起呼籲政府正視自給率問題。拜登周三簽署一項行政命令，為期百日，全面檢討美國關鍵產業的晶片、車用高階電池、稀土礦物和藥品海外供應鍊情況。

CNBC報導，參議院多數黨領袖Chuck Schumer直言，半導體生產是美國經濟、以及國家安全的弱點。美國產業到了疫情爆發後，才明瞭他們有多依賴中國和台灣等地供應晶片、以及海外的醫藥用品暨原料。

美國汽車大廠福特2月初表示，晶片供應短缺預料影響汽車第一季出貨量二成，通用汽車在美國的幾座產線也被迫進入停擺狀態。不過，通用財務長Paul Jacobson認為：「最壞的應該已過去了」。

中央社報導，白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）24日在例行記者會上被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話，但不願透露具體內容。白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）日前也曾致函感謝台灣，協助處理美國車用晶片短缺問題。

《日本經濟新聞》24日報導，拜登這項行政命令目標係為降低天災和「不友善國家」對供應鏈可能的干擾，尤其是在半導體晶片與戰略性貨品對中國的依賴，同時加強與盟友如台灣、日本、南韓合作。