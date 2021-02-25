鴻海攻電動車不排除在美威州製造 最快第2季明朗

鴻海集團攜手美國新創公司Fisker打造新款電動車，產業人士透露，鴻海集團積極布局在美國製造，相關產線不排除設在威斯康辛州廠區，最快結果將在第2季底前明朗。

鴻海集團24日宣布與電動車與行動方案解決公司Fisker簽署合作備忘錄，打造Fisker品牌電動車產品，預計2023年第4季量產；雙方預計第2季底前完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議。

Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）向華爾街日報（The Wall Street Journal）表示，未來有很好的契機在美國生產電動車，部分原因是鴻海集團在美國威州已經設廠。

菲斯克指出，目前尚未做出最終決定，不過這是個明顯的選項。

美國威州當地媒體The Milwaukee Journal Sentinel報導，鴻海集團並未特別指出相關計畫將落腳在威州蒙特普萊森村（Village of Mount Pleasant），但也沒有排除這個可能性。

鴻海集團給The Milwaukee Journal Sentinel的聲明指出，集團在威州設廠獲得許多企業和投資者的關注，這將使得鴻海在當地的園區以及威州，成為下一世代科技產品設計和智慧製造的樞紐。作為委託代工製造商（contract manufacturer），鴻海集團需要靈敏的速度與彈性因應市場需求。

產業人士接受中央社記者電訪指出，鴻海集團積極布局在美國製造，不排除在美國威州廠區設立電動車製造產線；與Fisker合作的電動車產線也不排除設在威斯康辛州廠區，最快結果將在第2季底前明朗。

鴻海集團在美國威州投資案持續進展，外媒報導，鴻海在當地引人矚目的球體建築高效能運算資料中心（HPCDC），可望在3月中下旬開始搬入進駐。

威州當地媒體The Journal Times上週報導，鴻海集團規劃在美國伺服器主機板市場取得明顯的市占率，不過對於相關細節，鴻海集團並未進一步揭露。

鴻海董事長劉揚偉2月20日指出，集團與威州政府的威斯康辛州經濟發展公司WEDC（Wisconsin Economic Development Corporation）協商溝通順利，鴻海在當地投資持續進行。他透露雙方洽商的新合約預計6月前會有結果。