全球最大人體試驗 以色列實測輝瑞疫苗效力出爐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）以色列大規模接種輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗後，這堪稱全球最大的人體試驗，有了令人振奮的結果，實證顯示，輝瑞疫苗對病毒具有驚人防禦力。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫苗問世至今，效力評估皆是來自實驗室數據，難免令人憂心，面臨難以預料的病毒突變種，疫苗在現實場域的表現究竟能否如此樂觀？

根據路透，由以色列克拉利特研究院（Clalit Research Institute）與美國哈佛大學針對120萬名接種者所做的研究顯示，施打兩劑輝瑞疫苗後，在所有年齡層中，都可降低COVID症狀出現機率達94%，重症情況亦可減少50%。就算只接種一劑，兩周後的防護力也有57%。

研究人員Ran Balicer指出，原本憂心在現實世界中，若冷鏈出現任何疏漏，或人口較高齡、健康狀況較差，會否影響疫苗效力，所幸結果顯示一切都是多慮了。

更重要的是，由於研究當下，英國變種病毒正在以色列流行，這意味輝瑞疫苗可有效對抗英國種，惟研究無法提出確切防禦力數據，也無法保證對南非種或其他突變種是否同樣有效。研究已於24日發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）。

其他地區所做的研究中，至少有三個指出輝瑞疫苗也可降低病毒傳播力，不過仍需更多試驗才能做此結論。

以色列於去年12月19日展開大規模接種，目前9百萬人口中，近5成已接種一劑輝瑞疫苗，1/3已施打兩劑。鑒於病例減少，以國已結束第三次全國禁令，重啟部分經濟活動，但包括戲院、健身房在內的休閒娛樂場所，仍僅開放持有「綠色通行證」（Green Pass）者進入。施打兩劑後滿一周、或曾染疫而痊癒者，才能取得此通行證。

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