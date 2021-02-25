【過年重頭戲】台灣馬祖民俗「擺暝」為防疫縮短遊行隊伍 迎神遶境儀式小而巧

馬祖北竿島坂里燒馬糧儀式24日晚間揭開序幕，因防疫縮短遊行隊伍，但各廟仍共襄盛舉，乩轎在坂里大宅前互動，展現地方凝聚力，場面熱鬧溫馨。中... 馬祖北竿島坂里燒馬糧儀式24日晚間揭開序幕，因防疫縮短遊行隊伍，但各廟仍共襄盛舉，乩轎在坂里大宅前互動，展現地方凝聚力，場面熱鬧溫馨。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國家級重要民俗馬祖擺暝儀式陸續展開，北竿島坂里燒馬糧儀式昨(24日)晚揭開序幕，今年雖因防疫縮短遊行隊伍，但仍有各廟宇扛乩與鑼鼓隊力挺遶境，展現地方凝聚力與虔誠心意。

馬祖北竿坂里有燒馬糧習俗，今年在白沙村與坂里村遶境祈福時，都有搭紅磚爐焚燒馬糧乾草祭祀白馬尊王的坐騎，全程鞭炮、鑼鼓聲不斷，儀式簡單熱鬧。中央社

根據馬祖國家公園官網，馬祖過年，民眾最重視的不是過年，而是元宵期間的「擺暝」和「迎神」酬神賽會活動，這是馬祖一年當中最盛大的民俗活動，各島各境的神明陸續擺暝及繞境巡行，以驅邪逐疫，護鄉佑民，或是彼此送往迎來，藉由神明的公關活動達到各村交流的目的。旅居各地鄉親，也會藉此時節返鄉，參加擺暝、迎神活動，共襄盛舉。

維基百科解釋，擺暝（注音：ㄅㄝˇㄇㄤˋ）是福州話，當地口語音近「北漫」。「擺」是陳列、擺放的意思，「暝」即是「夜晚」，意為在晚上擺設好供品祭神的儀式；此外「擺」與「排」方言同音，「排夜」也指不同的地方廟宇或祀神排在不同專屬夜晚舉行酬神活動。

雖然當地人口嚴重外流，但擺暝期間仍能號召外遷的鄉親回鄉過節團聚。近來地方政府以「擺暝嘉年華」、「擺暝文化祭」等主題擴大且隆重地辦理擺暝慶典，號召鄉親返鄉及觀光客共襄盛舉。

往年擺暝大多在各廟宇或村莊廣場上進行，陳列豐盛祭品，從傍晚直到深夜，鑼鼓喧天，燈火輝煌，民眾向神明焚香膜拜，祈求闔家平安、漁利大獲、六畜興旺、生意興隆。

今年(2021) 北竿坂里舉辦燒馬糧儀式於農曆正月十三（2月24日）晚間登場，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情影響，今年馬祖擺暝文化祭觀光活動首度停辦，但坂里白馬尊王廟仍維持前往中澳口請神，到白沙平水尊王廟會香，再回到坂里村遶境祈福、展開燒馬糧的傳統，並到村中喜家「送喜」給予祝福。

中央社報導，坂里白馬尊王神轎每年正月十三日當天，都要前往各廟拜年並邀請神明來作客。每年十三暝白馬尊王遶境祈福時，坂里村民不僅焚香夾道迎神，也會焚燒馬草祭祀尊王的白馬坐騎，延續馬祖地區唯一的燒馬糧特色習俗。家戶焚燒馬糧時，全程鞭炮、鑼鼓聲不斷，今年由村民搭紅磚爐焚燒馬糧乾草，場面不失熱鬧。

儘管北竿擺暝講究場面熱鬧，但今年因防疫取消軍人支援，遶境隊伍縮短。

坂里白馬尊王廟委會成員王俊傑表示，本來因疫情發展決定取消邀請，但各廟神轎還是熱情參與，如果沒有各村的人共同支持，坂里不會有這麼熱鬧溫馨的場面。

在昨晚坂里擺暝儀式中過程中，各廟神轎隨行組成小而巧的遶境隊伍，神轎與神轎展現靈動的密切互動。王俊傑也指出，因疫情一度也要改變會香行程，感謝白沙平水尊王廟委會表達「不管隊伍大小，都熱情的接待」的善意，展現鄰村深厚的情誼。