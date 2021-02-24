劣油波及五香乖乖及孔雀香酥脆　台灣頂新遭判賠近979萬

乖乖公司因產品五香乖乖及孔雀香酥脆受劣油案波及下架，向頂新製油公司求償。台北地方法院24日判頂新應賠償近新台幣979萬元。全案可上訴。（中... 乖乖公司因產品五香乖乖及孔雀香酥脆受劣油案波及下架，向頂新製油公司求償。台北地方法院24日判頂新應賠償近新台幣979萬元。全案可上訴。（中央社）

食品業者乖乖公司受劣油案波及，將產品五香乖乖及孔雀香酥脆下架，並接受消費者退貨後，向頂新製油公司求償。台北地方法院今天判頂新應賠償近新台幣979萬元。全案可上訴。

頂新製油公司表示，已提出多項新證據證明油品來自健康無病豬隻，為可供人食用的食用油，會持續爭取清白，此案將於收到判決後與律師研議上訴。

乖乖公司提告主張，公司向頂新製油簽訂油品買賣契約，頂新應提供符合食安法規定的油品，但頂新自越南進口飼料油製成精緻豬油，導致公司受害，衛福部食藥署在民國103年10月13日公告要求乖乖五香口味及孔雀香酥脆香魚口味產品下架回收、銷毀。

乖乖主張，頂新進口飼料油製造油品違反食安法，導致公司產品回收銷毀，造成損失2000多萬元；乖乖為國內老字號零食品牌，發生食安問題成為媒體關注焦點，也造成消費者對產品產生疑慮，導致103年10月至12月銷售量銳減，加上購油價金，總共向頂新求償逾5000多萬元。

台北地院審理後認為，頂新製油進口飼料油違反食安法部分，時任董事長魏應充等人已被判刑定讞，頂新製油也要繳交359萬元罰金確定，足認頂新提供的油品違反食安法，並有瑕疵。

台北地院指出，乖乖公司的產品五香乖乖、孔雀香酥脆使用頂新公司的油品製成占48.2%，再依產量及回收銷毀包數、重達156噸來計算損失，判頂新應賠償產品報廢、運費、通路商代為退貨處理費、罰款及商品重新上架費等，共計948萬多元。

另外，營業損失部分，判賠30萬多元，兩者共計近979萬元。全案可上訴。