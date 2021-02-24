台北文學季首次舉辦夜間走讀　電影、特展、講座三個月輪番上陣

台北文學季自3月6日至6月6日登場(圖/台北文學季) 台北文學季自3月6日至6月6日登場(圖/台北文學季)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台北文學季首次辦理夜間走讀，另規劃為期三個月的講座書展等活動，自3月6日登場。

2021台北文學季主題為「台北拾街錄──踩著苿莉花香的歌聲」，將由「拾街尋味」講座、「穿街走巷」走讀、「拾街台北‧尋味書香」市圖好書展、「尋城記」文學特展、「新小說×法國電影新浪潮」文學閱影展等豐富活動接續登場。

備受矚目的「國際華文作家」單元，將邀請擁有「當代華文世界裡第一流的文章大家」美譽的香港重量級散文家董橋錄製訪談短片，並搭配楊照、楊澤，陳義芝、蔡詩萍等知名作家進行2場精彩講座。

今年台北文學季率先由「拾街尋味」講座開跑，12場講座搭配主題分為「衣食遊憩」、「閱讀想像」、「藝文共振」三大面向，邀請詹宏志、張小虹、焦桐、韓良憶、黃麗群、蔣竹山等文化人與文學家交流對談；今年也邀請宋少卿、賈培德、栗光進入高中校園辦理講座，與學子面對面分享文學與書寫的喜悅與感動。

每次報名皆告秒殺的「穿街走巷」走讀，今年規劃3場走讀，首先從30年代摩登台北大稻埕出發，感受彼時今日名士文人的生活樣貌；再走訪60年代文學蓬勃發展的西門町，同場邀請重量級嘉賓白先勇助陣，搭配中正高中舞蹈班的青春潮舞表演；最後壓軸則是台北文學季首次辦理的夜間走讀，在城南公館周邊重現90年代文學人在咖啡館的魔幻時光，帶讀者進入文青咖啡館的一千零一夜。

自3月16日起連續一個月，台北文學季與台北市立圖書館各分館攜手辦理「拾街台北‧尋味書香─市圖好書展」，並和博客來、讀冊、誠品書店、金石堂書店等，合作台北文學季網路及實體書展。

每年深受讀者期待的文學主題特展，4月23日至5月16日在剝皮寮歷史街區展出，今年以「尋城記」為主題，展場將透過設定的「開啟搜索模式」、「依路線前進」、「找出關鍵字」、「最終：打開檔案」等4個尋城關卡，置入近50座私台北的藝文場域記憶，讓讀者依循線索看見不一樣的台北。

影痴們翹首企盼的「台北文學‧閱影展」，訂於5月21日至6月3日展開，從「新小說」、左岸派代表作家、導演阿蘭霍格里耶，與「攝影機鋼筆論」阿斯楚克及新浪潮世代間的對望中，梳理在那個文學與電影互相滲透、激盪的時代裡，電影如何成為「作者」手中的筆，揮灑跨越文學與電影界限的神采，從而改變電影與文學的歷史。

台北文學季3月份登場的講座、走讀活動，即日起可至官網報名參加(literature.festival.taipei)，相關現場亦將保留部分名額予民眾，另外今年也邀請「卡比索冰淇淋」、在地品牌「女兒」及「紅布朗健康食品國際公司」等優質企業贊助，並邀集12家文青店家夥伴合作，讓參與活動的讀者們有機會拿到各項好禮，相關訊息請至官網查詢。

台北文學季自3月6日至6月6日登場，更多活動資訊亦請鎖定台北市文化局─設計台北粉絲頁 或 台北文學季粉絲頁。