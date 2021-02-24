台灣國父紀念館大改造！總經費16億預計2025年落成

國父紀念館今日起進行景觀改造工程，預計於2025年底全館工程落成。(完工後的示意_國父紀念館) 國父紀念館今日起進行景觀改造工程，預計於2025年底全館工程落成。(完工後的示意_國父紀念館)

(台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導) 國父紀念館24日起分區進行景觀改造工程，預計於2025年底全館工程落成，總經費為新台幣16億3,200萬元。

國父紀念館開館至今已逾48年，今（24）日舉行開工動土典禮將大改造園區，除古蹟建物外觀與屋頂須修繕外，大會堂、展場及其相關設施已漸趨老舊，率先於中山文化園區進行施工，接著為大會堂升級，文化部長李永得、建築師王守正、國立台灣美術館館長梁永斐、國父紀念館館長王蘭生等皆出席開工動土典禮。

國父紀念館表示，「跨域加值公共工程計畫」於2020年8月修正計畫通過，總經費為16億3,200萬元，預計於2025年底全館工程落成 。

國父紀念館說明，本案發包工程費為新台幣1億647萬餘元，工期540天。本次改造以回復建築師王大閎半世紀前的原始設計精神，將增加大樹綠蔭、擴大綠地面積，並把仁愛路出入口動線打開，讓視野更開闊，同時整建廣場鋪面，提供親民及無障礙的安全友善環境，以及增設三張犂鐵道支線意象，於支線二端各增加出入口，方便民眾到館來參加活動。

國父紀念館長王蘭生表示，中山公園隨著國父紀念館建成使用以來，早就已經成為大台北地區市民生活當中非常重要的都市開放性公園，每天的活動從凌晨四點即開始，包含晨運團體、青少年街舞、親子活動及各單位申請舉辦的活動等，一年四季從早到晚充滿了生命力。

王蘭生強調，這次的工程在規劃設計面向上，已經過民眾參與及文資和景觀委員的審核，符合現代公園規範；未來在工程執行面向上，也會特別要求工程的品質及施工安全，並在施工期間以分區方式進行，除工區外公園大部分仍然對外開放，不會對民眾造成不便。

此外，國父紀念館也已經同步在思考未來工程完成之後，可以在中山公園規劃增加更多樣性的活動及演出，也希望能繼續成為金鐘及金馬等大型盛事舉辦的場所。