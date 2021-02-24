石碇青農返鄉守護十八重溪 獲臺灣城鎮品牌獎及大專生洄游農村競賽獎

農村領航獎得主葉家豪帶領青年駐村、翻修老屋，以「 十八重溪光點聚落」所形成的螢火蟲書屋農村支持系統， 獲臺灣城鎮品牌獎地方貢獻獎及農委會第十屆大專生洄游農村競賽銀 牌獎，於今(24)日市政會議上由葉家豪獻獎予侯友宜市長。

百大青農葉家豪，2016年返鄉淨山， 每年帶領志工團隊翻修十八重溪礦村歷史老屋，將螢火蟲書屋前身（ 文山煤礦宿舍）以原有風貌、構造、工法進行修復， 又以養菇種菇回饋書屋模式，為農村環境盡一份心力， 不僅保留當地特有文化並有效提高當地城鎮之品牌識別度，為此贏得 了臺灣城鎮品牌獎地方貢獻獎。2020年暑假，來自亞大、台大、 台科大、輔大等共24位同學進駐新北市石碇區光明社區， 參加農委會第十屆大專生洄游農村競賽，「火金菇」 團隊在螢火蟲書屋創辦人帶領下打造青年洄游基地，發揮設計創意、 翻修改造老屋空間並為社區解決農產品滯銷問題， 洄游農村競賽引動青年思考， 憑藉各所長與設計專業在農村競賽成果發表中獲得「銀牌獎」肯定。

農業局長李玟表示，葉家豪從發動淨山運動到創立螢火蟲書屋， 除了持續耕耘在地文史保存活動之外， 也跨域整合發展食農環境教育，鼓勵青年返鄉落實農村生產、生活、 生態三生一體的精神，農業局也特別支持青農， 優化小旅行體驗遊程，定期舉辦生態教育， 藉由書屋的能量帶動地區上的創生， 更鼓勵外地青年學子返鄉共生共榮。