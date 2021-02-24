110學年度大學學測成績出爐 新北市在地就學學生表現亮眼

依據教育部核定108學年度起適用之大學多元入學方案， 自108學年度起學測五考科必考改為全部選考， 大學繁星推薦和個人申請入學管道採用學測最多四個科目。 新北巿公私立高中職參加110學年度大學學科能力測驗， 五科全考之成績70級分以上20位，65級分以上85位， 另五選四科選考之成績最高60級分人數有2位， 58級分以上的有18位。因應考試制度改革， 考生有更多機會依照自己心目中的理想科系之採計科目， 透過繁星計畫或是申請入學錄取優異的國立大學。

本次有多位在地就學學生表現亮眼，故事勵志。丹鳳高中黃宥嘉同學 ，罹患先天性肌肉萎縮症，導致行動不便需坐輪椅代步， 而且沒辦法自己寫字，只能用打字應試，非常辛苦。 宥嘉從國中時期就熱愛寫作，雖然每寫一次， 就讓固定萎縮的手部疲勞痠疼，但文字帶給他內心安頓及生命熱情， 讓他沉醉於寫作的世界。高中時期， 宥嘉代表學校得到區賽作文第一名的殊榮。 高中時期他也跟同學一起參加科展，和夥伴們分工合作，得到「 新北市賽優等」及「團隊合作獎」，學校多元的學習環境， 讓他找到語文科學雙斜槓的自己。本次學測放榜後， 他超越自己考出5科67級分的好成績，未來想攻讀臨床心理系， 抑或是經濟等方面，堅持不懈地學習，戰勝生命困境， 迎向絢爛的陽光。

新莊高中陳弈安同學，本次考出5科65級分的佳績。 弈安自小在菜市場長大，因為父母賣菜緣故， 弈安假日常常需要在市場幫忙。父母的辛勞讓弈安非常懂事， 雖然入學時成績平平，但弈安立定志向認真學習， 高中時期不僅兼顧學科及藝能科成績優異，還擅於小提琴演奏， 非但如此，弈安也非常樂於跟同學分享學業知識， 因此人際關係良好，可說是完整體現新課綱自發、互動、 共好的精神，自是學弟妹最好的典範， 期許弈安下一步遨遊大學自由。

中和高中孫鈺婷同學，本次考出5科62級分的成績。 成長於低收入戶家庭，由單親外籍母親扶養， 從高一開始就在餐廳廚房工作，刻苦耐勞，從不喊苦。 為了減輕家裡的經濟負擔，國中教育會考超過30級分， 鈺婷仍決定就近入學，選擇中和高中就讀，努力以優秀的成績換取多 次中和高中段考的前三名獎學金，精神可佩。因應家中的經濟問題， 學測考完，鈺婷就立即回到餐廳廚房工作，節儉用度。 目前已確定第一志願為成功大學化工系，在同儕團體中， 能及早清楚自己未來的志向，實屬難得。

新北高中張景翔同學本身有亞斯伯格症， 他必須花比別人更多的時間在學習與吸收， 學測成績放榜考出5科58級分的佳績。他如願嘗到甜美的果實， 未來希望可以進入國立大學就讀，對於大眾傳播領域有興趣， 希望能展現自己的創造力，運用所學，為社會貢獻一己之力。

雙溪高中謝泯諺同學，為雙溪在地學生，本次考出5科58級分的佳 績。泯諺生長於隔代教養且單親家庭，父親平時在外地工作， 大多時間和爺爺生活在一起。但他不自怨自艾， 善用校內和社區的資源，有效率地安排讀書時間， 同學有課業上的問題，他也不吝於幫忙解惑，在班上有極佳人緣。 泯諺表示，在地就學的優勢就是上學前可以睡比較晚， 上課精神就非常好，學習效果一級棒， 回家還能有更多時間複習功課或陪伴家人。關於未來升學， 他說將來可能往理工科領域發展，期待大學生活能更加精采。

南山高中黃振恩同學，在高一即考取臺大物理資優營， 高一高二期間，利用週末等課餘時間到臺大參加紮實的訓練課程。 在不懈努力下， 109學年度數理及資訊學科能力競賽獲得新北第一， 並在全國賽得到特別優秀獎，本次考出5科73級分的優異成績。振 恩表示，因為希望未來可以應用科學知識到生活中， 所以對日後的升學，比較傾向往電機領域發展， 不管是繁星推薦或個人申請的管道，都會盡力準備。

教育局表示，新北推動在地就學，自108年開始推動「 創新教育加速器計畫」，鼓勵與支持學校進行「跨國」、「跨校」、 「跨學制」、「跨領域」的各項教育合作， 邀集各界一同與局端共同投資創新教育方案， 以提升本市教育競爭力與合作力，促使更多優秀學子在地就學。 此外，新北市多所高中也在放榜前召開繁星選填說明會， 讓有意參與繁星選填的學生了解選填方式， 放榜後立即利用綜合活動時間及夜間辦理申請入學講座幫助學生及家 長了解大學多元入學管道。 輔導處所有的老師也會入班進行學生備審資料的準備與撰寫指導， 並與學生就志願選填進行溝通討論， 盡力協助每一位學生都能適性入學。

教育局提醒所有考生及家長，今天大考中心除了公布各考科的級分人 數百分比累計表以外，並另公布2至4科不同科目組合的累計表， 考生可藉此了解自己在不同組合中的相對表現， 另外考生若想複查成績，僅限用網路申請，其他方式概不受理， 考生可於110年2月25日至3月2日至大考中心網站（http ://www.ceec.edu.tw）提出申請。此外， 考生可查看各招生簡章， 認識自己嚮往的校系並瞭解自己心目中的理想科系之採計科目， 為下一階段的入學做好準備， 教育局祝福所有的考生都能進入理想的校系。