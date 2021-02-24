台股高檔震盪 價值型投資更顯價值

台灣加權指數於農曆年後再度衝上萬六，由於短線指數衝高， 高檔震盪或整理風險上揚，台股投資組合部位波動很可能加大， 富邦投信投資處余美香資深副總建議穩健型的台股投資人， 應選股不選市，並從永續投資的價值型投資做為優選考量， 增加投資組合的表現空間，在價格波動上也會相對穩定。

來到後疫情時代，隨著全球各國復工，海外需求回溫， 主要市場製造業景氣重回擴張水平，美國1月份ISM製造業指數為 58.7，自2020年4月以來持續回溫，至8月起已重回擴張水 平；台灣1月份PMI製造業指數也來到60.2創高， 且持續擴張趨勢，加上1月份出口達342.7億美元創歷年單月新 高，年增率36.8%，主因電子相關產品出口暢旺， 以及傳產貨品出口回穩所貢獻，顯示景氣已持續回升。

台灣加權指數已位於歷史高檔區間，儘管長線展望仍屬正面， 惟農曆年前後指數上揚快速且幅度明顯，短線高檔調節風險升溫， 然而余美香認為與2020年台股飆升階段有所不同， 此時相較於成長型個股， 投資標的本身的價值面以及表現空間更為重要， 如是否具備產業利基、估值是否仍屬合理區間、 企業財務績效的長期表現、營運品質的衡量、 股息的表現等都是可評估的面向。因此在股市高檔之際， 投資配置重視選股更勝於選市， 價值型投資更有助於投資組合後續的表現空間。

而近年很夯的永續投資概念，不僅注重獲利等財務表現， 同時重視永續經營能力，包含環境保護、社會責任、 公司治理等層面，謀求內外在共好互利，以達企業永續發展之目的， 相較於短線投機表現，更重視長期的績效表現與營運品質， 因此亦與價值型投資的理念不謀而合， 亦可作為投資人現階段投資的參考依據之一。

至於台股後市看法，余美香表示，由於持續看好半導體、5G、 電動車、遠距/居家商務、以及疫情後內需等題材，尤其半導體預期 2021全年仍面臨供不應求的情勢，因此在投資商品的選擇上， 若投組的產業配置在相關領域有較高的比重， 符合未來台股產業趨勢展望，更有機會掌握台股後續行情表現， 順勢而為。

余美香進一步指出，台灣科技業居於關鍵戰略地位， 中國產業持續去美化，但自有供應鏈發展尚需時間， 高階產品仰賴台灣，尤其是半導體業， 台灣供應鏈持續成為最大的轉單對象， 台灣科技業在中美科技戰下可望持續左右逢源。 美國對中國制裁雖不會立即中斷既有客戶的出貨，但IC設計客戶考 量供貨的穩定性，預期將開始轉單， 將使得本已經產能吃緊的晶圓代工產能更形吃緊， 預期台灣晶圓代工廠將成為最主要的受惠者。

此外，2021年持續看好景氣底部反轉上揚等板塊，如汽車、 工具機，以及內需題材如食衣住行，疫情後內需有望持續回溫。 整體而言，在歷經疫情衝擊後，企業獲利已於2020上半年落底， 下半年已逐步回溫並重回正增長表現，更預估2021年有望達18 %的成長幅度，因此在產業基本面支撐下， 台股整體格局中長線維持正面不變。

綜上所述，余美香建議台股投資人，在面臨股價高檔之際， 建議可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的，如2020 年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金， 主要透過永續或公司治理等相關評鑑， 篩選出具備永續發展概念的個股， 再從中擇優精選企業獲利以及股息表現相對較佳者， 作為基金主要持股標的，而在產業配置上，目前半導體業產比逾5成 ，且電子類股合計逾8成，與台股現行產業趨勢亦有相符， 有望幫助投資人在股市居高之際掌握行情， 仍有超越大盤的表現空間。